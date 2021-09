Quito sobre caso Chirinos: “No puedo ser testigo de algo que no he escuchado”

El legislador de Perú Libre Jaime Quito manifestó que no había prestado atención al presunto altercado sexista que ocurrió entre la congresista de Avanza País Patricia Chirinos y el primer ministro, Guido Bellido.

“ En la junta preparatoria no puedo ser testigo de algo que no he escuchado; yo he estado completamente atareado en mis responsabilidades de lo que respecta las oficinas, la juramentación (...), así que, en ese sentido, queda totalmente aclarado. Y, por favor, les pido que no tergiversen mi información ni mi planteamiento”, manifestó a la prensa.

Además, indicó que él no presta atención a conversaciones de otros parlamentarios, y tampoco respondió si podía certificar que el diálogo entre Chirinos y Bellido llegó a darse.

“Yo he estado preocupado y también viendo mi tema, y yo no me inmiscuyo ni me meto en conversaciones de otros congresistas . Solamente quiero aclarar ello. Ya ese tema para mí ha quedado esclarecido, zanjado, y no vamos a volver a reiterar ese punto”, sostuvo.

En esa línea, reiteró que no se tergiversen sus declaraciones, y afirmó que “respeta” y “lucha“ por los derechos de las mujeres. Añadió también que condena todo tipo de violencia contra las féminas.

“Todas las instancias del Estado debemos y tenemos que estar comprometidas a una lucha en contra de la violencia hacia la mujer de cualquier tipo”, acotó Quito.

En declaraciones previas, el parlamentario de Perú Libre aseguró haber visto a la congresista de Avanza País y al presidente del Consejo de Ministros conversar en aquella ocasión, e incluso mencionó que se reían.

“La única vez que vi a los congresistas delante de mí, en ese despacho, es cuando he sido presidente de la Junta (…) Lo que sí he escuchado es que tenían una conversación amena, se reían y más de eso yo no puedo señalar ”, expresó.

Denuncia de Chirinos contra Bellido por presunta ofensa sexista

La legisladora Patricia Chirinos comentó que mantuvo una conversación con Guido Bellido para solicitar una oficina en el Legislativo que anteriormente fue de su padre, y que en esta se produjo la presunta ofensa sexista.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho Chirinos al primer ministro. “Y Bellido me dijo: ‘¿Qué te preocupas de eso? Anda cásate’; y yo le dije ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada, y ahora soy viuda; y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, declaró a RPP.

