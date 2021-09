Protesta contra Bellido por presunta agresión verbal sexista termina en enfrentamiento con la PNP

Con información de Raúl Egusquiza/URPI-LR

Diferentes colectivos se dieron encuentro en las afueras del Congreso de La República para alzar su voz de protesta en contra del primer ministro Guido Bellido, luego de que la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, hiciera la denuncia en su contra por haber recibido comentarios sexistas de su parte.

Entre los participantes de la manifestación estaban colectivos de La Resistencia, La Insurgencia, además de simpatizantes de Fuerza Popular, del APRA y organización feministas, quienes, al enterarse de que el titular del gabinete ministerial se encontraba en el recinto de la Presidencia de Consejo de Ministros, se dirigieron hasta el lugar.

Sin embargo, al llegar a la PCM vieron que el perímetro se encontraba cercado con rejas de seguridad, por lo que en ese momento intentaron tumbar la protección policial para ingresar a la fuerza, cometiendo un acto vandálico .

Los efectivos policiales hicieron uso de bombas lacrimógenas para alejar a los protestantes, aun así no pudieron contenerlos. Debido a ello llamaron refuerzos, quienes llegaron acompañados del vehículo antidisturbios conocido como ‘Pinocho’.

“Estamos acá por las declaraciones del premier ante todas las mujeres, sentimos que nos ha insultado y nos ha maltratado verbalmente. Queremos su renuncia y queremos que salga del poder una persona si no nos puede representar; es un misógino”, manifestó una de las manifestantes.

Patricia Chirinos denunció agresión verbal sexista del primer ministro

Según lo narrado por la legisladora, el hecho se dio después de que ella le pidiera al actual titular de la PCM la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto .

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho Chirinos al primer ministro. “Y Bellido me dijo: ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’; y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda; y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, declaró a RPP.

