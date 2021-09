Senderista identificó a Iber Maraví como uno de los jefes de Sendero Luminoso en Huamanga

El ministro Iber Maraví Olarte debe recordar quién es Juan Alarcón Gutiérrez.

Cuando algunos medios publicaron recientemente atestados policiales en los que aparecía su nombre junto con la senderista Edith Lagos Sáez, Maraví admitió que sabía quién era Lagos. En 1981, en el primer año de iniciada la acción armada senderista, Lagos cumplió 19 años, Iber Maraví celebró 20 años y Juan Alarcón contaba con 24 años cuando confesó ante la policía –que lo había detenido por actividades terroristas– no solo que era un activo militante de Sendero Luminoso. Alarcón también manifestó que el ahora ministro de Trabajo era su compañero de partido, que era responsable de un sector de la organización en Huamanga y que intervino en varias acciones terroristas, en algunas junto con Edith Lagos.

Iber Maraví hasta el momento no ha mencionado que un senderista había descrito con lujo de detalles su participación en la organización terrorista que fundó y dirigió Abimael Guzmán Reinoso. Lo que hizo fue restarles credibilidad a los atestados policiales de la época y destacó que nunca recibió condena. Pero esa no es la historia completa. La República obtuvo copia de la declaración de Juan Alarcón Gutiérrez ante el mayor de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) Víctor Salazar Chota y el instructor de la dependencia policial de Huamanga, capitán PIP Víctor Medina Rivera, el 3 de agosto de 1981.

Alarcón señaló que conocía perfectamente a Iber Maraví Olarte, mencionó con nombres y apellidos a los integrantes de su grupo y en qué actividades terroristas intervino. Alarcón era de la primera generación senderista.

Como el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, Alarcón fue captado de la escuela de Antropología de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), claustro donde Guzmán era profesor. Dijo Alarcón que uno de los dirigentes de entonces del senderismo era Víctor Olarte Espinoza, tío de Iber Maraví Olarte:

“En 1979 comencé a asistir a las Escuelas Populares que se realizaban en el campo de Cuchipampa bajo la dirección del estudiante de la UNSCH Víctor Olarte (Espinoza) e integrado por elementos trabajadores y pobladores de todo el barrio cuyos nombres no conozco. Posteriormente, a fines de 1979, me integro como militante de la Zona Oeste del Partido Comunista Peruano (del Perú), Sendero Luminoso de Mariátegui, cuyo responsable era Víctor Olarte”.

Cuando le preguntaron a Alarcón sobre las acciones terroristas en las que intervino, mencionó varias e identificó a los que fueron parte de las mismas. Resaltamos en las acciones en las que actuó en compañía o bajo la conducción de Iber Maraví. Estas fueron sus palabras:

“He tenido participación en diferentes atentados, pero solo porque me invitaban a realizarlo y no en calidad de responsable, siendo estos los siguientes:

Apedreamiento del Hotel de Turistas. Asistí por invitación de Claver Cuba Delgadillo y participamos: Claver Cuba ‘Vidal’, ‘Mario’, Juan Barboza Navarro, Alejandro Huamán, Orestes Urriola Gonzales, Iber Maraví Olarte, Toña Auris y otros, además de Edith Lagos Sáez (...)

Asalto e incendio (al local de la empresa) de Agua Potable, dirige las acciones Iber maraví. Además nos entregó a cada uno de los participantes bombas molotov. ‘Vidal’ llevó gasolina en una galonera. (...) Ricardo Huañac o ‘Bonifacio’ (obrero) sufrió la quemadura en los pies debido a que Iber (Maraví) prendió en forma precipitada la gasolina que regó de la galonera en el interior de la oficina y que se había mojado el pie.

Apedreamiento del (local de) Electro Perú, (en el que) participamos los integrantes de las cuatro zonas (de la organización de Sendero Luminoso en Huamanga), dirigido mi grupo por Iber Maraví, luego que nos reuniéramos en el distrito (huamanguino de) San Juan Bautista, habiendo tomado parte en el apredeamiento de Electro Perú las siguientes personas: Iber Maraví, Víctor Olarte, Edith Lagos Sáez, Orestes Urriola, Alejandro Huamán, Claver Cuba, Toña Auris, estudiante de la UNSCH, ‘Pompeyo’, Aparicio, Narciso Mitma (Huarancca) y otras personas que no recuerdo su nombre (...) Luego nos dimos a la fuga hacia San Juan Bautista”.

Luego el senderista Juan Alarcón Gutiérrez explicó el papel que desempeñó Iber Maraví Olarte en la estructura terrorista en Huamanga. No es la versión de la policía, es la manifestación del propio terrorista quien hace la imputación:

“Aproximadamente en el mes de febrero de 1980 asumí el cargo de responsable de la Zona Oeste, como subresponsable estuvo Víctor Olarte Espinoza (tío de Iber Maraví), como activistas y militantes Arturo Morote Barrionuevo (hermano del cabecilla Osmán Morote Barrionuevo). (...) La zona se encontraba subdividida en tres sectores, siendo la conformación lo siguiente: Sector N° 1, responsable, yo, Juan Alarcón Gutiérrez. (...) Zona Norte, responsable, Iber Maraví Olarte”.

Por lo tanto, Iber Maraví Olarte, como responsable del aparato senderista en Huamanga, era parte de la cúpula terrorista en la capital ayacuchana. Eso es lo que dijo que Juan Alarcón Gutiérrez, y no la policía, o un fiscal. Lo afirmó un compañero del partido de Maraví, su contemporáneo, amigo también de Edith Lagos Sáez, a quien el ahora ministro de Trabajo señaló que la conocía. Dijo Alarcón:

“El Comité coordinador, su responsable, Orestes Urriola Gonzales, y conformado por mi persona (Juan Alarcón Gutiérrez), el hermano menor de Narciso Mitma Huarancca (pariente de Hildebrando Pérez Huarancca, suegro de Iber Maraví), ‘Pompeyo’, Iber Maraví Olarte, Víctor Olarte Espinoza (tío de este). También acudía Raymundo Soto Sulca como representante de la Zona Norte”.

A diferencia de las publicaciones, que consignaron atestados policiales de la época, La República consiguió la declaración ante la policía de uno de los compañeros de organización de Iber Maraví. ¿No sabía nada de estas declaraciones incriminatorias de Juan Alarcón Gutiérrez? Lo cierto es que Maraví nunca se presentó ante las autoridades y permaneció mucho tiempo como no habido.

Maraví ha dicho hasta el momento: “No tengo ninguna sentencia firme ni consentida, ni investigación en curso que me vincule a actividades terroristas de ningún tipo”. Este diario intentó preguntarle directamente sobre las acusaciones de Juan Alarcón, pero al cierre de edición el despacho del ministro de Trabajo no respondió.

En comunicado, expresó: “Como he reiterado en diversas oportunidades. Condeno al terrorismo venga de donde venga, y lamento que se me quiera vincular con actos de terceros que no atañan mi responsabilidad”. Juan Alarcón Gutiérrez relató otra historia.

La manifestación de Juan Alarcón Gutiérrez

Facsímil de la declaración del militante senderista Juan Alarcón Gutiérrez, estudiante de Antropología en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), de idéntica facultad de donde salió en la misma época el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, camarada “José”.

“En 1979 comencé a asistir a las Escuelas Populares que se realizaban en el campo de Cuchipampa bajo la dirección del estudiante de la UNSCH Víctor Olarte (Espinoza) (...). Posteriormente, a fines de 1979, me integro como militante de la Zona Oeste del Partido Comunista Peruano (del Perú), Sendero Luminoso (...)”.

“He tenido participación en diferentes atentados, (...) siendo estos los siguientes: apedreamiento del Hotel de Turistas. (...) Participamos (...) Iber Maraví Olarte, Toña Auris y otros, además de Edith Lagos Sáez”.

“Asalto e incendio (al local de la empresa) de Agua Potable, dirige las acciones Iber maraví. Además nos entregó a cada uno de los participantes bombas molotov. ‘Vidal’ llevó gasolina en una galonera. (...)”.

“Apedreamiento del (local de) Electro Perú, (en el que) participamos los integrantes de las cuatro zonas (de la organización de Sendero Luminoso en Huamanga), dirigido mi grupo por Iber Maraví, luego que nos reuniéramos en el distrito de San Juan Bautista”.

“La zona se encontraba subdividida en tres sectores, siendo la conformación lo siguiente: Sector N° 1, responsable, yo, Juan Alarcón Gutiérrez. (...) Zona Norte, responsable, Iber Maraví Olarte”.

‘El Comité coordinador, su responsable, Orestes Urriola Gonzales, y conformado por mi persona (Juan Alarcón Gutiérrez), el hermano menor de Narciso Mitma Huarancca (pariente de Hildebrando Pérez Huarancca, suegro de Iber Maraví), ‘Pompeyo’, Iber Maraví Olarte, Víctor Olarte Espinoza (tío de este)”.

“Está probado que Juan Alarcón es militante senderista”

La Policía de Investigaciones del Perú (PIP), que estuvo a cargo de la lucha contra los terroristas en Ayacucho entre 1980 y 1981, identificó plenamente al testigo que incrimina a Iber Maraví Olarte.

“Está probado que Juan Alarcón Gutiérrez es militante del Partido Comunista Peruano (del Perú) facción Sendero Luminoso, por haber sido intervenido por miembros de la Guardia Civil en 1976 (...), demostrando de esta manera el inicio de su carrera política en el seno del PCP-SL”.

No fue lo único. “Está probada la participación de Juan Alarcón Gutiérrez en el PCP-SL como integrante de la Zona Oeste, tanto en calidad de militante como jefe y/o responsable, mediante su manifestación y las de Herlinda Mendoza Quispe, Raymundo Soto Sulca, Gabriel Cuba Delgadillo”, identificados plenamente como terroristas.

Esto implica que Juan Alarcón Gutiérrez no es un personaje cualquiera sino también un dirigente terrorista.

