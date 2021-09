La congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, detalló este jueves 2 de septiembre a medios locales en Cusco que no cree en la denuncia de Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso.

Según la legisladora de Avanza País, el primer ministro Guido Bellido utilizó una expresión sexista durante los días en que se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

Ugarte, al ser consultada por la prensa sobre este hecho, indicó que la acusación contra Bellido merece una investigación y resaltó que deben respetarse los derechos de las mujeres.

¿Esa versión de la congresista es creíble?, consultó un periodista. A lo que la congresista Ugarte manifestó: “Sinceramente yo no lo creo, pero no lo sé, no he visto y no podría opinar. Como mujer, todos merecemos respeto”, enfatizó.

De otro lado, la parlamentaria indicó que el primer ministro Guido Bellido sería víctima de desprestigio y persecución política.

“Hasta ahora no tenemos una versión verdadera de lo que se ha vertido en los últimos días. Como mujer siempre voy a defender que las mujeres seamos respetadas. Yo espero que la justicia se pronuncie”, recalcó.

Sobre los cuestionamientos al ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, detalló que plegará la decisión del presidente Pedro Castillo. “Quien tiene que decidir es el presidente. Yo voy a respetar la decisión del presidente”, sustentó.

El senderista Juan Alarcón Gutiérrez confesó ante la Policía ser militante de Sendero Luminoso y dijo que participó en ataques junto con el ahora ministro de Trabajo y Edith Lagos, entre 1980 y 1981. Maraví era, presuntamente, el responsable de la Zona Norte de la agrupación terrorista.