Anahí Durand: “Si quieren encontrarme un vínculo con el terrorismo, no lo van a encontrar”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, negó este jueves 2 de setiembre tener algún vínculo con agrupaciones terroristas y calificó dichas acusaciones como una “estrategia golpista” para desacreditar al Gobierno.

En declaraciones para Exitosa, Durand afirmó que es “absurdo” que sectores políticos intenten cuestionar su desempeño en el Estado a partir de una relación sentimental.

“ Yo tengo una trayectoria académica, política, personal y de lo que se agarran para cuestionarme es de un vínculo estrictamente personal, que además terminó hace mucho tiempo ”, agregó, en referencia a su expareja Alejandro Astorga Valdez, integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). “Si quieren cuestionar mi trayectoria, si quieren cuestionar mis funciones, porque yo también he trabajado en la administración pública, pues que lo hagan, pero en esos términos”, sostuvo.

En ese sentido, la ministra indicó que existen fuerzas políticas que no aceptan el resultado de las Elecciones Generales 2021, por lo que buscan amedrentar al Gobierno, que tuvo “una semana y media” para realizar la transferencia de mando.

“Hay un sector que no quiere razones, lo que quiere decir es que hay una estrategia golpista de descalificación de denigrar, incluso a las personas. (…) Yo lo he dicho, si quieren encontrarme un vínculo con el terrorismo, no lo van a encontrar, no creo en eso ”, declaró.

No se blindará a Guido Bellido, afirma Durand

Al ser cuestionada sobre la posición del MIMP frente a la denuncia de Patricia Chirinos contra el primer ministro Guido Bellido, Durand Guevara aseveró que “no se blindará” al titular de la PCM y que la presunta agresión verbal sexista debe ser investigada.

“A nadie (se blindará). Al contrario, deberíamos tener medidas correctivas de mucho más alcance, porque esto está normalizado en la función pública, en el mismo Congreso. Por eso ayer en la tarde estuve conversando con el presidente cómo podemos hacer para abordar esto de una manera más profunda y que, además, deje un precedente para que esto no vuelva a ocurrir, haya o no ocurrido”, expresó.

En esa misma línea, Anahí Durand manifestó que se evalúa que todo trabajador del Estado reciba un curso de concientización sobre la violencia contra la mujer y adelantó que el Consejo de Ministros recibirá dicha instrucción en “algunas semanas”.

“Estamos planteando también la necesidad de que todo funcionario público de alta dirección, empezando con el gabinete, pase por un curso de inducción sobre los derechos de las mujeres, para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual”, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.