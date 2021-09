La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, manifestó que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, debería ser censurado, aunque añadió que lo ideal sería que el presidente Pedro Castillo lo retire del cargo.

“ Lo lógico sería que Pedro Castillo saque a Maraví debido a que tiene acusaciones que son extremadamente graves e inaceptables. Ha sido vinculado no solo a organizaciones sino a atentados concretos. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptar y que el país entero no debería poder aceptar”, expresó la legisladora en diálogo con Exitosa.

“Personalmente, considero que sí procedería una censura y que debe ser censurado. No podemos aceptar que una persona que ha sido vinculada a atentados terroristas siga al mando de una de las carteras más importantes del país, de ninguna manera. Yo considero que sí se tiene que proceder a una censura ”, agregó.

A Iber Maraví se le cuestiona porque su nombre aparece en atestados policiales sobre atentados terroristas ocurridos a inicios de la década de los 80 en Ayacucho. Además, tal como publicó este medio, un senderista lo identificó, en aquella época, como responsable de la zona norte del aparato senderista en Huamanga.

El aún ministro ha negado las acusaciones y que tenga vínculos con acciones subversivas. Pero ha puesto su cargo a disposición para que el jefe de Estado decida si lo mantiene o no.

Tudela critica al Gobierno

La parlamentaria Adriana Tudela también criticó al gobierno de Pedro Castillo porque asegura que la actual gestión está generando “incertidumbre”. “Eso no nos va a ayudar de ninguna manera a salir de esta crisis. No nos va a ayudar a generar empleo y, mucho mecho, confianza en nuestro país para que la inversión privada pueda generar más empleo”, explicó.

Asimismo, señaló que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, debe dejar el cargo e indicó que “no es la primera vez que conocemos ciertas actitudes y declaraciones machistas y homófobas de parte del premier”, en referencia a la denuncia que hizo la parlamentaria Patricia Chirinos, quien aseveró que el jefe del gabinete la habría agredido verbalmente con expresiones sexistas.

“Nosotros consideramos que él (Bellido) tiene que dar un paso al costado. Además, creemos que él se tiene que disculpar con nuestra colega Patricia Chirinos, cosa que hasta el momento no ha hecho y, definitivamente, consideramos que se le tiene que abrir un proceso en la Comisión de Ética apenas se instale”, culminó.

