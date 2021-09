Piden a fiscal definir la situación de 14 colaboradores eficaces

La audiencia de control de acusación del proceso contra la lideresa y excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, por presunto lavado de activos no pudo avanzar con la rapidez que pretendía el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday.

El magistrado había previsto que esta audiencia continúe este 1° de setiembre y la siguiente semana, pero debió posponer su continuidad hasta el 29 y 30 de setiembre y 6 de octubre, provisionalmente.

Fue la Fiscalía la que provocó este aplazamiento, luego de un insólito pedido de notificación. En la acusación mixta que presentó contra Fujimori, en marzo del 2021, el fiscal José Domingo Pérez acusó a 42 personas, pidió archivar el proceso a otros seis investigados y se reservó el pronunciamiento sobre 14 personas, cuyas identidades no mencionó.

Ante lo cual, el juez procedió a notificar de la acusación y convocar a audiencia a las 48 personas sobre las que había pronunciamiento. Sin embargo, en la audiencia, la fiscal adjunta Paulina del Rocío Roque Soplapuco planteó que, previamente, también se notifique de la acusación a los 14 investigados con reserva de pronunciamiento.

Esto generó la sorpresa del juez y el reclamo de los abogados defensores, más aún cuando para sustentar su pedido la fiscal Roque informó que esas personas eran aspirantes a colaborador eficaz.

Giulliana Loza, Humberto Abanto, Christian Salas y otros abogados señalaron que la norma procesal no prevé la figura de “reserva de pronunciamiento” respecto de un investigado y no se les podía notificar una acusación de la que no eran parte.

El Código Procesal Penal establece que al concluir una investigación, el fiscal tiene dos alternativas: acusa o pide el sobreseimiento, es decir que se archive el proceso. Respecto de los aspirantes a colaborador eficaz, la ley indica que una vez que se apruebe el acuerdo de colaboración, se puede solicitar el sobreseimiento o retirar la acusación.

La reserva de pronunciamiento no está prevista en las normas, subrayó el magistrado. Así, luego de un amplio debate, el juez dispuso que la Fiscalía proceda a emitir en un plazo de 10 días, que vence el 14 de setiembre, un pronunciamiento sobre esas 14 personas, a fin de poder recién notificarlas.

Además, señaló que si el fiscal lo considera necesario, puede aprovechar este plazo para hacer precisiones a la acusación mixta que presentó en marzo, atendiendo diversas observaciones. En paralelo otorgó plazo a las defensas para realizar observaciones al escrito de la Procuraduría sobre el monto de la reparación civil.

El fiscal Pérez se encuentra en Suiza

Suiza. Fiscal José Pérez con el exfiscal Stefan Lenz. Foto: difusión

El fiscal José Domingo Pérez no participó en la primera audiencia del control de acusación contra Keiko Fujimori, pues se encuentra en la ciudad de Berna, Suiza, por diligencias de investigación.

Pérez entregó más de 155.000 archivos incautados a Odebrecht al experto en informática y exfiscal suizo Stefan Lenz para analizar datos sobre sobornos de la empresa en el Perú. La diligencia se realizó en la embajada peruana en Berna.

La entrega de la información se produce por un convenio suscrito en mayo del 2017 para que Lenz apoye a la Fiscalía en el caso Lava Jato.

