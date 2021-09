El parlamentario Guillermo Bermejo reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, no aceptó el cargo a disposición del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, quien es vinculado a presuntos actos terroristas.

Asimismo, indicó que en su opinión, el mandatario hizo lo “correcto” mostrándose a favor de la permanencia en el cargo de Maraví.

“ Tengo entendido que no se aceptó el cargo a disposición del maestro Iber Maraví . Personalmente pienso que es correcto, creo que se debe mantener en su cargo, no podemos caer en las pataletas de quienes no aceptan que han terminado las elecciones ya”, manifestó a la prensa.

“No veo ninguna razón por la que (el presidente) tenga que hacerlo renunciar, honestamente”, agregó el legislador de la bancada de Perú Libre.

Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, confirmó que le pidió su renuncia al ministro de Trabajo, luego de que unos atestados policiales lo vinculasen a acciones terroristas.

Chirinos tiene que probar su acusación

Por otro lado, sobre la acusación que hizo la parlamentaria de Avanza País Patricia Chirinos sobre el primer ministro, Bermejo pidió a su colega que pruebe la agresión verbal con expresiones sexistas que este habría realizado.

“Todos estamos de acuerdo en la lucha contra la violencia, pero no habría que caer en cosas que no se pueden probar. Si hace una acusación de ese nivel, de ese calibre, tiene que probar”, recalcó.

“ Yo dudo honestamente que el premier Bellido, porque lo conozco personalmente, caiga en ese tipo de palabras fuera de contexto ”, sentenció finalmente el parlamentario de Perú Libre.

