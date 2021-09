El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se refirió a la denuncia por agresión verbal sexista presentada por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, en contra del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, y afirmó que otros funcionarios públicos han tenido que dejar sus cargos por situaciones menos graves.

“Me parece inconcebible. Esa es una agresión verbal a una dama. Tiene un carácter de misoginia muy seria. Por menores cosas, otros ministros han tenido que dar un paso al costado”, indicó Muñoz para Canal N.

Asimismo, advirtió que lo que debería hacer ahora el presidente de la República, Pedro Castillo, es corregir este tipo de situaciones.

“Lo que tiene que hacer el presidente es corregir este tipo de cosas. Eso es inaceptable. A nadie se le puede agredir y mucho menos a una mujer”, agregó.

El alcalde de la capital criticó también la conformación del actual gabinete, ya que consideró que existe poco respeto a la mujer, circunstancia que, de acuerdo con sus palabras, se puede constatar en la poca presencia femenina en las diversas carteras ministeriales.

“Lamentablemente, lo que vemos en este gabinete; (es que) hay poco respeto por la mujer. Inclusive vemos que solamente hay dos mujeres en el gabinete. En anteriores oportunidades hemos visto que se ha buscado la paridad de género, un respeto claro, evidente, expreso. Pero ahora hemos retrocedido, porque no solamente no hay esa paridad de género, no hay ese respeto, sino que hay agresiones. Y eso es inconcebible”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.