Lescano afirma conocer de manera “extraoficial” que se darán cambios en la PCM

El expostulante a la presidencia, Yonhy Lescano, afirmó que tiene información acerca de algunos próximos cambios en la titularidad de los ministerios, que se podrían dar en los próximos días.

“ Yo tengo entendido que van a haber varios cambios, extraoficialmente . Si es para poder poner más tranquilidad entre las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, a Dios gracias, pero eso compete al presidente”, manifestó a la prensa.

Además, consideró que era necesario el cambio en el Ministerio de Trabajo, actualmente presidido por Iber Maraví, pero señaló que eso depende exclusivamente de la decisión del presidente Pedro Castillo.

“ El señor Maraví ya ha puesto su cargo a disposición y consecuentemente eso supone que el presidente lo puede sacar , por las denuncias que ha habido, por los atestados que ha existido, eso es facultad del presidente. Ese y otros tipos de asuntos en los ministerios, quizá (haga) otros cambios”, reiteró.

Asimismo, mencionó que también se deben hacer modificaciones en EsSalud, ya que el presidente de esta institución, Mario Carhuapoma, registra denuncias por violencia familiar y por manejar en estado etílico.

Sobre ello, fuentes de La República confirmaron que Carhuapoma sería uno que está en la mira de los cambios, así como los siguientes miembros del gabinete ministerial: Iván Godofredo, de Energía y Minas; Juan Silva, de Transportes; y Ciro Gálvez, de Cultura. También evalúan la permanencia de Walter Ayala, de Defensa; y Geiner Alvarado, de Vivienda.

Destino incierto de Iber Maraví

El ministro de Trabajo ha sido fuertemente cuestionado por su supuesta participación en atentados terroristas junto con la senderista Edith Lagos , además de una nueva denuncia que fue difundida en un reportaje, sobre un atestado policial de 1980 que indica una presunta complicidad entre Maraví y Edith Lagos en un atentado en Ayacucho, durante el Día del Maestro.

Por todo ello, los congresistas de la oposición han exigido su renuncia, además de la recomendación que le hizo el primer ministro, Guido Bellido, para que dé un paso al costado.

Maraví ya ha puesto su cargo a disposición al presidente de la República, no obstante, aclaró que eso no significaba una renuncia . En tanto, el mandatario aún no se ha pronunciado sobre el destino del titular de la cartera de Trabajo.

