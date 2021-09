La legisladora Kelly Portalatino (Perú Libre) minimizó la denuncia que realizó la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), quien aseguró que el primer ministro Guido Bellido la agredió verbalmente con una expresión sexista.

“Queremos el pronunciamiento verbal del colega y premier Guido Bellido. Pero también genera extrañeza, como bancada Perú Libre, que justo en estos momentos se pronuncie. Es una extrañeza porque en estos momentos es de conocimiento público que estamos en una crisis de gobernabilidad por grupos opositores que están generando inestabilidad en el Gobierno”, manifestó desde los exteriores del Legislativo.

Además, señaló que esa es una “percepción” de todo el grupo parlamentario del lápiz. Incluso, recalcó que el hecho de que Chirinos Venegas dé a conocer el hecho después de un mes les causa “extrañeza”.

“Como mujer y como ciudadana, esa es la percepción que tenemos nosotros . Es por eso que me genera, una vez más, esa extrañeza por la posición que tiene la colega Chirinos”, añadió Portalatino.

Camones: “La inconducta que ha demostrado el premier frente a la colega Chirinos amerita la intervención de Ética”

Por otro lado, la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso) refirió que la agresión verbal machista cometida contra Patricia Chirinos tendrá que ser revisada en la Comisión de Ética por considerar que la actitud de Guido Bellido es “bastante censurable”.

“La inconducta que ha demostrado el premier frente a nuestra colega Patricia Chirinos es bastante censurable y amerita la intervención ante la Comisión de Ética . Ya mañana se nos ha convocado al pleno para esta conformación y de hecho que va a ser el primer tema que vamos a tocar porque el caso amerita intervención de Ética”, expresó Camones Soriano.

Patricia Chirinos acusó a Guido Bellido de agredirla con expresión sexista

Patricia Chirinos narró que la agresión por parte de Bellido Ugarte ocurrió después de que ella le pidiera al actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho Chirinos al primer ministro. “Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ‘¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’ y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’ . Él me lo dijo directamente”, declaró a RPP.

Por su parte, Guido Bellido negó las acusaciones en su contra y, al igual que Kelly Portalatino, comentó que le “suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista (Patricia Chirinos)”.

“Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.