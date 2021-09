Guido Bellido no reconoce expresión misógina y califica la denuncia como “estrategia”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, nuevamente no reconoció las expresiones misóginas que tuvo en contra de la tercera vicepresidente del Congreso, Patricia Chirinos, y tildó la denuncia en su contra como una “estrategia”.

El primer ministro se excusó y señaló que él habría sido quien recibió una agresión por parte de la parlamentaria, y deslizó que hay otro “objetivo” detrás de estas acusaciones en su contra.

“ Creo que hay otro objetivo y otra malicia porque yo he sido agredido por la señora en el mismo Congreso. Ustedes y el Perú han escuchado, pero como no han podido interpelarnos, lamentablemente han reaccionado con otras estrategias , pero hay que dejar que las cosas fluyan y nosotros estamos llanos a cualquier escenario”, indicó para la prensa.

Al ser consultado sobre lo revelado por la bancada de Avanza País, respecto a las amenazas telefónicas contra Chirinos Venegas, Bellido Ugarte expresó no saber nada sobre ello. “Yo no soy testigo de eso, ella debe saber la verdad, yo no tengo ningún contacto con nadie”, alegó.

Finalmente, aseguró que acudirá a cualquier lugar donde lo citen por esta denuncia en su contra. “Si han puesto denuncias, todos estamos sujetos a asistir, todos cumplimos la ley”, dijo.

Esto, luego de que el último martes Chirinos acotara que el primer ministro la agredió con una expresión machista cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

“En el momento que estaba la Junta Preparatoria fui a pedir una oficina que había tenido mi padre (Enrique Chirinos). Entonces les digo ‘por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme’. Y Bellido me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’. Y yo le dije ‘¿perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’; y me dijo ‘entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, contó en diálogo con RPP.

Mujeres congresistas rechazan agresión

Un grupo de mujeres congresistas de diversas bancadas suscribió un comunicado en el que también manifiesta su rechazo hacia las expresiones sexistas del presidente del Consejo de Ministros.

“ La violencia contra la mujer es un problema estructural que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y esta no es ajena al ámbito político. Por lo tanto, todas las personas que hacemos política tenemos la responsabilidad de cambiar esta situación ”, detalla el pronunciamiento.

