La parlamentaria Kira Alcarraz, de la bancada Somos Perú reprochó que la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Elizabeth Medina, haya desestimado la denuncia de Patricia Chirinos contra el jefe del gabinete, Guido Bellido.

En ese sentido, también desaprobó las expresiones sexistas dichas por el primer ministro contra la legisladora de Avanza País durante el proceso de instalación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

“Me siento decepcionada, no solo como persona, sino también como mujer. Reitero mi solidaridad con la congresista Chirinos por la agresión que sufrió de parte del presidente del Consejo de Ministros. La violación no puede ser utilizada como broma . Para mí es la mayor estupidez que puede decir una persona, no es una broma”, manifestó Alcarraz Agüero.

De igual forma, la congresista de Somos Perú invocó a Elizabeth Medina, de Perú Libre, a que reflexione y reconsidere lo dicho ante la Comisión de la Mujer el último martes. Aseveró que la presidencia de dicho grupo de trabajo “está dejando mucho que desear”.

“Entiendo que se encuentra realizando una defensa política del primer ministro por ser oficialista, pero la defensa de los derechos de la mujer va más allá de cualquier diferencia política y debería unirnos. No puede descalificar una denuncia por matices políticos ”, expresó.

Presidenta de la Comisión de la Mujer desestimó acusación de Patricia Chirinos contra Guido Bellido

La titular de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, puso en tela de juicio la acusación de Patricia Chirinos contra el primer ministro, Guido Bellido. Ello, debido a que no dijo lo ocurrido cuando pasaron los hechos.

“Nos solidarizamos (con Patricia Chirinos) pero tenemos que ver el otro punto, el comportamiento de la congresista. ¿Cuál es el motivo (por el) que recién está sacando todos estos actos? ¿Por qué no lo hizo prácticamente a los días o al instante? ”, declaró a Exitosa.

Aseguró que va a trabajar en el caso “para desmentir este hecho”. Incluso, señaló que el caso debe ser investigado pero para también conocer algunos aspectos del pasado del padre de Chirinos, el excongresista Enrique Chirinos Soto.

“Hay dos puntos. Uno es que nosotros no vamos a estar de acuerdo con el trato que le ha dado (Guido Bellido). Siempre voy a hacer respetar el derecho de la mujer. De eso no hay duda. Pero vemos que prácticamente se está haciendo como una víctima a la congresista y tenemos que ver el origen, la situación que tampoco vemos es que tiene muchos vínculos con personas corruptas por parte de su papá. También tiene vínculos con el (ex) alcalde Félix Moreno, del Callao”, apuntó.

