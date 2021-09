Enrique Wong reservará testimonio sobre agresión a Chirinos hasta que se vea en Comisión de Ética

El parlamentario de Podemos Perú Enrique Wong anunció que reservará su testimonio sobre la agresión verbal con expresiones sexistas que su colega Patricia Chirinos habría recibido de parte del primer ministro, Guido Bellido, hasta que el caso sea abordado en la Comisión de Ética del Congreso.

“Frente a la mención de la Congresista Patricia Chirinos de mi presencia en una reunión con el legislador Guido Bellido, y existiendo dos versiones distintas, he pedido que el tema se dilucide en la Comisión de Ética” , escribió el congresista en su cuenta de Twitter.

“Ahí ofreceré mi testimonio de lo ocurrido porque estamos frente a una situación que afecta el honor de las personas y sus familias, y lo mejor es que se haga una exhaustiva indagación de los hechos ”, añadió.

Finalmente, el también segundo vicepresidente del Congreso afirmó: “Toda mi vida he sido contrario a la violencia contra la mujer venga de donde venga. Espero una pesquisa rápida respetando el debido proceso”.

Enrique Wong y los otros testigos

El pasado 31 de agosto, cuando Patricia Chirinos habló sobre las expresiones sexistas que Guido Bellido habría tenido contra ella, mencionó también que el hecho fue presenciado por los congresistas Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y Jaime Quito (Perú Libre) .

En ese sentido, Jerí minimizó la agresión verbal sexista: “Fueron unos desatinados comentarios (...). El contexto era que estaban pidiendo el tema de las oficinas. Se generó un ambiente de bromas para un poco aliviar la tensión propia de ese momento, porque todos los congresistas querían pedir la reconsideración de sus oficinas”, contó en diálogo con La República.

Por su parte, Jaime Quito negó haber escuchado los términos referidos por Chirinos: “La única vez que vi a los congresistas delante de mí, en ese despacho, es cuando he sido presidente de la Junta (…). Yo no escuche nada porque ese salón es grande. Lo que sí he escuchado es que tenían una conversación amena, se reían y más de eso yo no puedo señalar”.

