Elizabeth Medina desestima agresión verbal sexista a Chirinos por no ser denunciada “en el acto”

Elizabeth Medina, parlamentaria de Perú Libre y presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso , desestimó los agravios recibidos por la tercera vicepresidenta del Legislativo, Patricia Chirinos, por no haber sido denunciados con anterioridad, ya que estos se habrían dado en el mes de julio.

“Yo lo único que pido es que se aclare y que se llegue hasta el fondo para hacer respetar los derechos de la mujer. Nosotros somos mujeres y nos solidarizamos con todas las mujeres. Yo como integrante del partido Perú Libre tengo que dar a conocer que somos solidarias entre las mujeres”, expresó en declaraciones para RPP.

Sin embargo, pese a expresar que los presuntos agravios del primer ministro, Guido Bellido, “no se pueden permitir”, alegó después que este tipo de actos deben ser denunciados en el instante, mas no deben ser (denunciados) pasado mucho tiempo”.

“Nos solidarizamos (con Chirinos), pero tenemos que ver el otro punto, el comportamiento de la congresista. ¿Cuál es el motivo que recién está sacando todos estos actos? ¿Por qué no lo hizo prácticamente a los días o al instante? ”, sostuvo.

“Hay ciertas dudas que vemos, porque ha habido tres testigos, tres congresistas, y nosotros, yo personalmente, como congresista del partido Perú Libre, ya me he pronunciado y a la vez deseo trabajar con ellos para desmentir este hecho”, agregó.

Jaime Quito defiende a Guido Bellido

Tras la denuncia pública de Patricia Chirinos, el también congresista de Perú Libre, Jaime Quito, quien habría estado presente en el intercambio de palabras narrado por la legisladora, salió en defensa del presidente del Consejo de Ministros.

“La única vez que vi a los congresistas (Guido Bellido y Patricia Chirinos) delante de mí, en ese despacho, es cuando he sido presidente de la Junta (…). Yo no escuche nada porque ese salón es grande. Lo que sí he escuchado es que tenían una conversación amena, se reían y más de eso yo no puedo señalar ”, declaró para la prensa el pasado 31 de agosto, desde Arequipa.

