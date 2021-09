Edgar Tello: “El premier tiene derecho a opinar, pero el que toma la decisión es el presidente Castillo”

A menos de una semana de recibir la confianza del Congreso, se genera una crisis por el ministro Iber Maraví. Y el premier publica un tuit señalando que le ha recomendado que renuncie; Cerrón pone otro, respaldando su anuncio de salidas en otros ministerios cuestionados. ¿No debería el presidente Castillo aclarar este tema?

Claro. El presidente de la República es el profesor Pedro Castillo, y es el que debe tomar la decisión. Cada ciudadano, y en este caso el premier, tiene derecho a opinar y sugerir, pero al final el que toma la decisión es el presidente Castillo.

¿Qué opina usted? ¿No sería mejor que el presidente recomponga su gabinete en aras de la gobernabilidad? Usted dijo antes de la presentación del gabinete que el mandatario evaluaba algunos cambios.

Sí, estaba evaluando la posibilidad de reajustar con miras a cumplir los compromisos que hizo en la campaña, pero vemos que algunos sectores y algunos medios de comunicación se prestan a indisponer a dirigentes sindicales, como ha sido con el profesor Iber Maraví, ministro de Trabajo. No se le da la oportunidad de que pueda realizar su gestión y se le quieren imputar acciones que han sido investigadas, y no hay ninguna sentencia. Vivimos en un país democrático y se debe respetar la presunción de inocencia.

Pero dada la polarización que hubo desde el proceso electoral, ¿no sería mejor que nombren a otros dirigentes sindicales que no tengan las denuncias del señor Maraví?

La idoneidad política no es solo tratar de ver obstáculos en las personas, sino que hay que ver su gestión. Bajo esa lógica, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, que ha sido denunciada y encarcelada (por lavado de activos), y parte de su equipo técnico, por idoneidad política también pudo dar un paso al costado y no participar en este proceso. Vivimos en un país democrático y debemos respetar el derecho a la presunción de inocencia hasta que las autoridades respectivas no hallen responsabilidad.

Fuentes de Perú Libre señalan que hay una pugna al interior y que habría cambios en los ministerios donde no hay gente de confianza de Cerrón. ¿Qué pasa en el Ejecutivo?

Discrepancias puede haber en todo lugar porque son partidos democráticos, y hay un gabinete plural, donde hay de todas las sangres, no solo de Perú Libre. Y eso hace que se vea una actitud de oportunidades para diferentes sectores, que con su experiencia y profesionalismo van a contribuir a ese gran cambio que los maestros, y todos los peruanos, esperan del Gobierno del profesor Pedro Castillo.

Usted dijo que con el voto de confianza se podrían cumplir los compromisos electorales del Gobierno, pero ¿cree que la oposición realmente lo permitirá? Un sector insiste en que llamarán a los ministros para interpelarlos, uno por uno…

El voto de confianza ya se ha dado y esperamos que los sectores que están cuestionando se pongan la camiseta del Perú y fortalezcan la democracia y la gobernabilidad. El profesor Pedro Castillo, que ha ganado con el respaldo de la población, debe liderar ese cambio. Dejémoslo trabajar. Basta ya de campañas mediáticas, que lo único que hacen es querer distraer la gestión del profesor Pedro Castillo, y no centrarse en los cambios que la población espera. Vivimos en un país democrático, donde hay libertad sindical, pluralidad de ideas, y no hay pensamiento único neoliberal. Y eso debe quedar claro. Vemos que los que atacan, y algunos medios de comunicación que atacan al final no respetan la democracia, quieren que se imponga su pensamiento neoliberal, al cual han estado acostumbrados cerca de 200 años, con el capitalismo con que nos han gobernado en el Perú.

El presidente Castillo ha señalado en Junín que no le van a imponer una agenda. ¿Eso quiere decir que no habrá cambios ministeriales?

Él evaluará la mejor estrategia para fortalecer el gabinete y cumplir los compromisos que ha anunciado en el Congreso de la República y en la campaña electoral.

La congresista Patricia Chirinos acusa al premier de haberla agredido verbalmente en la instalación de la Junta Preparatoria y que estuvo el legislador Quito, entre otros. ¿Le contó qué pasó?

Eso lo debe precisar la congresista que ha denunciado ello, o preguntarle al premier.

El premier Bellido lo ha negado, y ha dicho que eso forma parte de un plan para vacar al presidente. ¿Coincide con él?

Como le digo, quien tendría que precisar es la congresista Chirinos, porque es un hecho grave y se deben aclarar las cosas al respecto.

Ante las dos versiones, el caso debe ser uno de los primeros en ser vistos en la Comisión de Ética, ¿no le parece?

Eso merece una investigación, pero esperamos que no haya trascendencia en los problemas principales que afectan al Perú. Estamos acá en Arequipa viendo los problemas en la Comisión de Educación, la semana pasada estuvimos en Loreto, el sábado en Tacna, recogiendo la problemática que los peruanos quieren que se solucione.

¿Considera que el Congreso se está distrayendo con temas que no son importantes?

Todos los que se oponen a dejar que el profesor Pedro Castillo gobierne no están por la democracia ni por la gobernabilidad. Ya es tiempo de que todos pongamos el hombro y lo dejemos trabajar con su gabinete. Ya recibieron el voto de confianza.

Un parlamentario de Acción Popular reveló que parte del compromiso para dar la confianza era revaluar algunos miembros, y además, según las encuestas, la población opina que deben salir algunos ministros. ¿No deberían escucharlos también?

El profesor Pedro Castillo y el premier han mostrado la voluntad política de convocar a las diferentes bancadas para escuchar sus propuestas y sugerencias, y eso sirvió para que tomen una decisión.

Pero según las encuestas, un considerable porcentaje de la población quiere cambios en el gabinete...

En el Perú las encuestas no son serias. El mejor referente es el contacto directo con la población, en asentamientos humanos y mercados, a donde están bajando los congresistas, el gabinete y el propio profesor Pedro Castillo.

