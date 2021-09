José María Balcázar, congresista de Perú Libre, se manifestó respecto la situación del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien ha sido señalado por tener presuntos vínculos con organizaciones terroristas.

El parlamentario enfatizó que se debe realizar una investigación en su contra para ver si es responsable y señaló que, si se demuestra esto, desde su bancada pedirán sanciones en su contra.

“ Hay que caminar despacio, revisar las pruebas que lo vinculan. Si hay responsabilidad, seremos los primeros en exigir la renuncia y la sanción que corresponda ”, indicó en diálogo con TV Perú.

Asimismo, deslizó que es una “situación rara” porque indicó que, durante la década de los 80, los atestados hechos por la Dircote “eran pruebas absolutas para que los jueces sentencien a los acusados”.

“Cómo es posible que en esos atestados donde aparece este ministro no haya terminado en juicio como corresponde. Hay que examinar bien de qué atestados se trató”, dijo.

Alva pide salida de Maraví

Este miércoles, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, hizo un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo, para que el actual titular de dicho sector sea retirado del cargo.

“Las revelaciones interminables de los vínculos de Iber Maraví con Sendero Luminoso son una afrenta a las víctimas del terrorismo y a partidos como Acción Popular que sufrieron sus ataques. No justifique más lo injustificable, presidente Castillo, cambie al ministro de Trabajo“, escribió en su cuenta de Twitter.

Esto, luego de que Guillermo Bermejo, congresista de la misma bancada, revelara que el mandatario no aceptó que el funcionario ponga su puesto a disposición.

“Tengo entendido que no se aceptó el cargo a disposición del maestro Iber Maraví. Personalmente pienso que es correcto. Creo que se debe mantener en su cargo, no podemos caer en las pataletas de quienes no aceptan que han terminado las elecciones ya”, puntualizó a la prensa.

