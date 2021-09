Arequipa: congresista Jaime Quito defiende a premier Guido Bellido

El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, negó que haya escuchado la agresión verbal habría realizado el premier Guido Bellido a la congresista Patricia Chirinos. “Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’”, acusó la tercera vicepresidenta del Congreso. El parlamentario arequipeño sostuvo que como presidente de la Comisión de la Junta Preparatoria del Congreso se les asignó un despacho en que atendía a todos los parlamentarios.

“La única vez que vi a los congresistas delante de mí, en ese despacho, es cuando he sido presidente de la Junta (…) Yo no escuche nada porque ese salón es grande. Lo que sí he escuchado es que tenían una conversación amena, se reían y más de eso yo no puedo señalar”, sostuvo.

Quito señaló que han malinterpretado la situación. “Lo que he dicho es que imagino que deben haber sido bromas para que se rían. No puedo señalar de qué cosa se estaban riendo”.

Quito también se pronunció sobre la salida del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien es acusado de haber participado en un atentado terrorista.

Sostuvo que para que no haya sido investigado el hecho hace 40 años, sería porque no hubo suficientes pruebas. “Los ministros se les debe retirar por el trabajo que deben cumplir y no como ha planteado el Congreso con 19 mociones de interpelación.

Quito negó que se le haya propuesto asumir esta cartera.