Vladimir Cerrón: Fiscalía pide 2 años y 11 meses de cárcel por presunto delito de malversación

El secretario general del partido Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, podría enfrentar dos años y 11 meses de cárcel, además de no poder ejercer cargo público, por presuntamente haber cometido el delito de malversación de más de S/ 2 millones en el presupuesto destinado para la Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro.

La misma pena recibirían otros siete exfuncionarios incluidos en el caso, además del pago de una reparación civil de S/ 100.000, la cual tiene que ser efectuada de manera solidaria. Esto fue solicitado por el Ministerio Público en el juicio oral desarrollado este martes 31 de agosto desde las 9.00 a. m.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo de la fiscal Bonnie Bautista, presentó la tesis de que Cerrón y los extrabajadores del gobierno regional en cuestión habrían usado de forma irregular S/ 2 880 088 del presupuesto destinado a los trabajos de reforestación, para usarlos en otras nueve obras.

La defensa del secretario general de Perú Libre, Luis Mayhua, sustentó que la acusación contra su patrocinado ya prescribió el pasado 3 de enero del 2021. Alegó también, que Cerrón debería ser “reconocido” por redireccionar el dinero de la obra “para fines estatales” en vez de haberlo gastado .

En esa línea, solicitó la absolución del exgobernador de Junín, ya que considera que no hay elementos de prueba, y que lo expuesto por la Fiscalía no configura una acusación tipificada como malversación de fondos. La sala resolverá el pedido de prescripción propuesto Luis Mayhua el próximo 10 de setiembre a las 9:30 a.m .

Otros imputados en el caso

Los otros ocho imputados en el caso de malversación son los exgerentes de la gobernación de Junín: Ofelia Ríos Pacheco, Estela Encarnación Baldeón Hormaza, Julio Alberto Matos Gilvonio, William Javier Acosta Laymito, Ulises Panez, Rocío Cristina, Bonifacio Aliaga y Henry López Cantorin

Los recursos de la Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro no eran de libre disponibilidad, y pese a ello los funcionarios avalaron su uso irregular, lo cual generó que la obra para la cual el dinero fue destinado no llegue a terminar.

