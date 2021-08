La Asociación Civil Transparencia se manifestó respecto a la presunta agresión verbal sexista por parte del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos.

A través de las redes sociales, la entidad exhortó al Parlamento a que se investigue lo más rápido posible la denuncia hecha por la congresista de la bancada de Avanza País contra el primer ministro.

“Transparencia considera muy grave la denuncia hecha por la congresista Patricia Chirinos, quien señala haber sido agredida verbalmente, con una frase de contenido misógino, por el congresista Guido Bellido. Exhortamos al Congreso a investigar dichos hechos a la brevedad ”, escribió en su plataforma oficial.

Este martes Chirinos Venegas reveló que Bellido Ugarte la agredió cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria; precisamente, cuando ella solicitó la oficina donde había trabajo su padre, Enrique Chirinos.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, contó en diálogo con RPP.

Bellido niega agresión

Mediante su cuenta de Twitter, el titular del gabinete ministerial negó haber agredido a la congresista Patricia Chirinos y aseguró que lo dicho es falso y “difamatorio”.

“Por ello suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad ”, manifestó Guido Bellido.

Pedro Castillo se disculpó

Asimismo, la congresista sostuvo que le contó al presidente Pedro Castillo respecto a este incidente hace unas semanas, cuando visitó la Mesa Directiva del Congreso. Tras oír sobre la agresión verbal, el mandatario le pidió disculpas.

“Me dijo ‘me voy a encargar’, me pidió disculpas y yo le dije ‘lo disculpo a usted, pero a él no’”, detalló.

