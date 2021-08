Pedro Castillo: Invito a los congresistas al Vraem a debatir sobre los problemas que tiene el país

El presidente de la República, Pedro Castillo, lanzó una invitación a los congresistas para debatir en el Vraem sobre la crisis y los problemas a los que le hace frente el Perú.

El mandatario cuestionó, además, las críticas de legisladores de la mayoría de bancadas del Parlamento al gabinete ministerial y los pedidos de cambios de funcionarios por su inexperiencia y sus presuntas vinculaciones a organizaciones terroristas.

“Yo invito a estos señores que están pregonando tantas cosas y que están tildando a los ministros de tantas cosas, vamos a debatir en el mismo corazón del Vraem. A los congresistas, vamos al Vraem a debatir sobre la gran crisis y los problemas que tiene el país ”, señaló durante un pronunciamiento en su visita a Mazamari, Junín.

“Vamos sin zapatos, vamos a conversar allá, salgan de sus pupitres, salgan de sus espacios cerrados. Por eso, nosotros conocemos a profundidad el interior del país”, agregó.

Respecto al alza de precio de algunos productos básicos de la canasta familiar, el jefe de Estado enfatizó que los alimentos de las familias no debe ser un tema que se politice.

“Estamos poniendo el pecho para que no solamente baje el costo del gas, no solamente baje el costo del aceite y el pan momentáneamente, sino que el alimento del ciudadano y el bocado de la familia peruana no se debe politizar , no se debe trajinar con el hambre y la pobreza del pueblo”, manifestó.

Pide denunciar actos de corrupción

Posteriormente, Castillo Terrones exhortó a todos los ciudadanos a denunciar cualquier acto de corrupción que vean en las comunidades donde viven y aseguró que al Gobierno no le va a “temblar la mano” para corregir esto.

“No tengan temor en denunciar la corrupción, háganlo en cualquier espacio, porque cuando se destinen los presupuestos al país, a las comunidades y no llegan, los invoco a mantenerse organizados para que desde el lugar donde estén denunciemos los actos de corrupción y seremos nosotros drásticos. Cuando hay cosas por corregir, no nos va a temblar la mano ”, dijo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.