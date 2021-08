Patricia Chirinos acusa a Guido Bellido de agredirla con expresión sexista

El primer ministro, Guido Bellido, habría agredido verbalmente utilizando una expresión sexista a Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, durante los días en que se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria. Así lo denunció este martes 31 de agosto la también parlamentaria de Avanza País.

Según lo narrado por la legisladora, el hecho se dio después de que ella le pidiera al actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho Chirinos al primer ministro. “ Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’ . Él me lo dijo directamente”, declaró a RPP.

Asimismo, Patricia Chirinos señaló que los congresistas Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y “otros más” se encontraban presentes en el momento en que se dio la referida agresión verbal.

“Nadie dijo nada, yo fui la única que me defendí y por supuesto que sé hacerlo y muy bien”, añadió la parlamentaria.

Por otro lado, explicó que prefirió mantener el tema en reserva y habló directamente sobre ello con Bellido. Pese a que se trataría de un caso de acoso político, pidió cerrar el incidente porque hay temas “más importantes”.

Pedro Castillo se disculpó por él

Entre otros detalles, Patricia Chirinos sostuvo que le contó a Pedro Castillo sobre el incidente hace unas semanas , cuando el presidente de la República hizo una visita a la Mesa Directiva del Congreso. Tras oír sobre la agresión verbal, el mandatario le pidió disculpas.

“Me dijo ‘me voy a encargar’, me pidió disculpas y yo le dije ‘lo disculpo a usted, pero a él no’” , declaró.

Manifestación durante el voto de confianza

Días atrás, cuando el gabinete ministerial se presentó en el Congreso para pedir el voto de confianza, Patricia Chirinos hizo una alusión al primer ministro y a sus presuntas agresiones a mujeres.

“La mujer peruana no se merece a un premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo falta que la violen . Respeto, señor Bellido, respeto es lo que el pueblo en las calles pide”, declaró durante su intervención.

Canales de ayuda ante acoso político

La Defensoría del Pueblo señala que ante cualquier inacción por parte del Estado en temas de acoso político, pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-15170 o a cualquiera de las redes sociales de la institución.

