Luego de que la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, acusara al presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, por haber tenido expresiones sexistas en su contra, señaló que había preferido mantener el tema en reserva y hablar directamente con él. Sin embargo, ya desde el pedido del voto de confianza, la parlamentaria de Avanza País había exhortado al primer ministro a guardar respeto.

“ La mujer peruana merece respeto y no un premier que las insulte . Respeto señor Guido Bellido”, anunció el pasado 26 de agosto en sus redes sociales.

Asimismo, Chirinos aseguró que el titular de la PCM le había dicho que lo único que le faltaba era que la violen.

“La mujer peruana no se merece un premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen ”, enfatizó.

Estas mismas declaraciones las repitió posteriormente, cuando explicó la situación a la que se habría enfrentado. Según su versión, la congresista le habría pedido a Bellido Ugarte la oficina en la que trabajó su padre, el excongresista fallecido Enrique Chirinos Soto.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, habría argumentado ante el primer ministro. “Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, añadió.

Guido Bellido niega haber agredido con expresión sexista a congresista Patricia Chirinos

Por su parte, el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, negó haber agredido verbalmente con una frase sexista a la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, en los días en que se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Parlamento.

“Con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al Pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país. ¡No queremos más violencia! Y esta es mi lucha”, indicó a través de sus redes sociales.

Tuit de Guido Bellido. Foto: captura de Twiiter

