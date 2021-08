Mujeres congresistas rechazan agresión por expresión sexista de Guido Bellido acusada por Patricia Chirinos

Luego de que Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso y parlamentaria de Avanza País, acusara al primer ministro, Guido Bellido, de agredirla verbalmente con expresiones machistas, mujeres congresistas de diversas bancadas firmaron un pronunciamiento en el que manifestaron su rechazo.

Dicho comunicado fue publicado por Flor Pablo, congresista de la bancada Somos Perú - Partido Morado.

“Ante los hechos narrados por nuestra colega Patricia Chirinos, congresistas de diversas bancadas de manera conjunta emitimos este comunicado, el cual está abierto a la suscripción de más mujeres parlamentarias. No a la violencia contra la mujer” , refirió la legisladora en su cuenta de Twitter.

En el referido texto, las congresistas firmantes expresan: “La violencia contra la mujer es un problema estructural que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y esta no es ajena al ámbito político. Por lo tanto, todas las personas que hacemos política tenemos la responsabilidad de cambiar esta situación”.

En ese sentido, pidieron que la Comisión de Ética del Congreso actúe “frente a cualquier caso de agresión que involucre a los (as) congresistas y exhortamos a no pasar por alto los hechos narrados por la congresista Patricia Chirinos” .

Entre las firmantes figuran parlamentarias de las bancadas Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Somos Perú - Partido Morado.

Las expresiones de Guido Bellido

De acuerdo a Patricia Chirinos, las señaladas expresiones machistas del primer ministro se habrían dado durante los días en que se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, tras un pedido de la legisladora de que se le conceda la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho Chirinos al primer ministro. “Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’, y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’ . Él me lo dijo directamente”, declaró a RPP.

Niega haber tenido tales expresiones

Por su parte, el jefe del gabinete ministerial negó haber tenido las expresiones indicadas por la tercera vicepresidenta del Legislativo.

“Con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al Pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país. ¡No queremos más violencia! Y esta es mi lucha”, indicó Bellido Ugarte en Twitter.

En esa línea, el primer ministro consideró que “suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista (Patricia Chirinos)”.

