La expresidenta del Parlamento Mirtha Vásquez dio a conocer que cuando era joven fue víctima de acoso sexual laboral cuando solicitó un puesto en el Ministerio Público. Señaló que esa desafortunada experiencia le marcó mucho.

“Cuando yo era joven he sido víctima de violencia, acoso sexual incluso. He intentado acceder a un cargo público y he tenido la terrible experiencia de que alguien me acosó sexualmente y me ofreció el puesto a cambio de una relación conmigo . Eso fue algo que me marcó mucho”, indicó para el documental Peruanas del bicentenario.

En ese marco, Vásquez Chuquilín brindó detalles de aquel suceso: “Había postulado a la Fiscalía para acceder a un puesto de fiscal y él me dijo: ‘Sí, te mandé llamar porque me gusta tu currículum’. Lo dijo de una forma tan terrible, horrible, que yo empecé a sentirme incómoda . Luego, él me dijo que podía dar una plaza en el lugar que yo quisiera, pero tenía que ser un lugar cerquita porque él iba a ir a verme”.

Asimismo, comentó que la persona que supuestamente buscaba contratarla le dijo lo siguiente: “’Tú quieres un puesto de fiscal, yo te lo puedo dar. Te puedo colocar en el lugar que tú quieras, pero eso sí, yo quiero irme a verte porque tú me gustas y quiero acostarme contigo. Listo’”.

Tras esas palabras, la abogada decidió retirarse de la reunión porque lo único en que pensaba era en “escapar”. “Volteé, empecé a caminar despacio hacia la puerta, temblando, y logré salir corriendo”, expresó.

Al ser consultada por qué no denunció el hecho cuando sucedió, Mirtha Vásquez explicó que “ eran años donde no había mucha conciencia sobre la violencia de género ”.

Elvia Barrios relató que enfrentó situación de acoso sexual laboral

En el documental Peruanas del bicentenario también participó la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien relató que enfrentó una situación de acoso sexual laboral.

“Me acuerdo una vez en el cumpleaños de un colega que era fiscal superior y habíamos hecho un brindis y los bocaditos de rigor y el saludo por el cumpleaños. Yo estaba parada, se me acerca y me agarra la mano y me dice: ‘Qué bonita que estás’ ”, refirió.

Ante ese escenario, Barrios Alvarado respondió: “Le dije: ‘Quita la mano, qué te has creído’. Le hice un escándalo delante del mundo que se avergonzó y dijo: ‘Perdona, perdona, perdona’. No más. Creo que ese fue un mensaje general ”.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de acoso sexual?

En caso de encontrarse en alguna situación de violencia, recuerda que puedes comunicarte con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para recibir apoyo y acompañamiento a fin de denunciar al agresor. De igual forma, se podrá acudir a cualquiera de los más de 400 Centros de Emergencia Mujer ubicados a nivel nacional.

