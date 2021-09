La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se refirió a la presunta agresión verbal sexual que sufrió la tercera vicepresidenta de esta institución, Patricia Chirinos, por parte del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

A través de sus redes sociales, la titular del Parlamento rechazó lo habría dicho el primer ministro y enfatizó que se deben desterrar esa clase de conductas contra las mujeres.

“ Como mujer y peruana rechazo cualquier expresión de violencia de género. Mi solidaridad con Patricia Chirinos por la inaceptable agresión verbal que ha denunciado . Tenemos que desterrar estos actos censurables que nos impiden crecer como sociedad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Chirinos reveló previamente que Bellido Ugarte la agredió con una expresión machista cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

“En el momento que estaba la Junta Preparatoria fui a pedir una oficina que había tenido mi padre (Enrique Chirinos). Entonces les digo ‘por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme’. Y Bellido me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ‘¿perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’ y me dijo ‘entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, contó en diálogo con RPP.

Mujeres congresistas rechazan agresión

Además, un grupo de mujeres congresistas de diversas bancadas suscribieron un comunicado en el que también manifiestan su rechazo hacia las expresiones sexistas del presidente del Consejo de Ministros.

“ La violencia contra la mujer es un problema estructural que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y esta no es ajena al ámbito político. Por lo tanto, todas las personas que hacemos política tenemos la responsabilidad de cambiar esta situación ”, detalla el pronunciamiento.

Bellido niega denuncia

Por su parte, mediante su cuenta de Twitter, Guido Bellido negó haber agredido a la congresista de Avanza País y aseguró que lo declarado es falso y “difamatorio”.

“Por ello, suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, dijo en sus redes sociales.

