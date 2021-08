Iber Maraví exige rectificación pública a congresista Amuruz por acusarlo de terrorista

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, pidió a la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, rectificarse públicamente tras acusarlo de participar en actos terroristas con Sendero Luminoso.

En ese sentido, Maraví se refirió a una publicación de la parlamentaria quien, a través de su cuenta de Twitter, publicó documentos presentados en el dominical Panorama a los que señaló como “las nuevas revelaciones” sobre las “actividades terroristas” que, según ella, implicaron al ministro.

“Nuevas revelaciones en los medios de comunicación demuestran las actividades terroristas del actual Ministro de Trabajo. Lo he dicho antes y lo reafirmo ahora, Iber Maraví debe irse del gabinete” , había señalado Amuruz.

Imagen: Twitter / Rosselli Amuruz

Ante esa publicación, el ministro de Trabajo sostuvo: “¿Es responsable que una congresista de la República pueda hablar de esta manera? La señora va a tener que demostrarme y, para eso, va a tener que rectificarse públicamente porque está afirmando de manera categórica”, dijo en entrevista para Exitosa.

Advierte acciones legales

Minutos después de las declaraciones señaladas, Iber Maraví adviritió a la congresista de Avanza País que tomaría acciones legales si no se rectifica.

“Señora congresista Rosselli Amuruz, usted tendrá que demostrar sus aseveraciones. No tengo ninguna sentencia firme ni consentida, ni investigación en curso que me vincule a actividades terroristas de ningún tipo. Si no se rectifica, iniciaré las acciones legales que correspondan ”, escribió el titular de Trabajo en Twitter.

Imagen: Twitter / Iber Maraví

Destitución pendiente

El presidente de la República, Pedro Castillo, tiene pendiente definir la salida de Iber Maraví del Ministerio de Trabajo, luego de que este pusiera su cargo a disposición.

Esto se dio después de que la prensa difundiera nuevos atestados policiales en los que se le relaciona con atentados terroristas. Pese a que Iber Maraví intentó deslindar de cualquier tipo de vínculo con sectores extremistas, las recientes revelaciones llevaron a que varios congresistas pidieran su destitución.

