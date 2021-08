Iber Maraví: “De continuar en el cargo, seguiré con la frente en alto”

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, aclaró que aún no ha renunciado formalmente al gabinete ministerial. Recalcó que solo ha puesto su cargo a disposición para que se el presidente de la República, Pedro Castillo, quien tome la decisión sobre su continuidad.

En diálogo con Radio Exitosa, Maraví admitió que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le recomendó renunciar durante la reunión que sostuvieron la tarde del lunes 30 de agosto en la sede de la PCM. No obstante, consideró pertinente dejar la decisión final al jefe de Estado.

“Ayer (lunes), es cierto que el primer ministro Guido Bellido, en una conversación que tuvimos en el local de la PCM, me hizo la recomendación de renunciar al cargo. Sin embargo, yo no he hecho ninguna renuncia, sino que he creído por conveniente poner disposición mi cargo de manera formal , por el respeto a la investidura presidencial, para que sea el presidente de la República quien tenga que tomar la decisión que corresponda, a la cual yo, con toda humildad, me someteré”, manifestó.

Maraví expresó que si el mandatario decide su continuidad, él seguirá trabajando “con la frente en alto”. Del mismo modo, indicó que de determinarse su salida, seguirá apoyando el Gobierno desde donde se encuentre.

“De continuar en el cargo, lo seguiré haciendo con la frente en alto , como lo estoy haciendo ahora. De ser otra la decisión del presidente, desde donde uno esté, estaremos apoyando decididamente este Gobierno del pueblo encabezado por el presidente Pedro Castillo Terrones”, puntualizó.

Cabe recordar que Iber Maraví viene siendo criticado desde diversos sectores por una serie de cuestionamientos, el más resaltante de ellos es un atestado policial que lo vincularía a presuntos actos terroristas.

