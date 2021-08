El congresista Héctor Valer, de la bancada Somos Perú-Partido Morado, se pronunció sobre la acusación de la legisladora Patricia Chirinos, quien habría sido agredida verbalmente con expresión machista por parte del ahora primer ministro, Guido Bellido.

“Creo que es necesario que esto aclare si fue así o no. Haber proferido esa frase tan despreciable a una mujer en el seno del Congreso de la República merece, definitivamente, una censura y él lo tiene que aclarar cuanto antes”, dijo a la prensa en declaraciones recogidas por Caretas.

En cuanto a lo dicho por el parlamentario Jaime Quito, de Perú Libre, quien aseguró que lo manifestado por Bellido Ugarte se dio en un contexto de “broma”, Valer Pinto expresó que sería oportuno escuchar a otros legisladores que estuvieron presentes en la reunión para corroborar lo señalado por Patricia Chirinos.

“El congresista Jaime Quito es parte de su bancada. Nos gustaría escuchar a otro congresista que no sea parte de su bancada para ver si este hecho fue como lo dice él. Sin embargo, viniendo de congresistas, creo que es necesario creerles, pero también debemos escuchar el descargo del premier porque esta revelación pública de la tercera vicepresidenta del Congreso es grave. Está configurado como un delito dentro del Código Penal”, sostuvo.

Incluso, Chirinos Venegas, quien forma parte de la bancada Avanza País, refirió que en dicha reunión también estuvo presente José Jerí, vocero del grupo parlamentario Somos Perú-Partido Morado. Por ello, el congresista Héctor Valer indicó que “seguramente declarará y aclarará este impasse”.

Patricia Chirinos acusa a Guido Bellido de agredirla con expresión sexista

Patricia Chirinos comunicó que Guido Bellido la habría agredido con una expresión sexista durante los días en que se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso.

Según narró, este suceso tuvo lugar luego de que ella pidiera al actual jefe del gabinete la oficina en que trabajó su padre, el fallecido exparlamentario Enrique Chirinos Soto. “Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría pedido a Bellido Ugarte.

“Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’ y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, declaró a RPP.

