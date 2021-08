Luego de que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) acusara a Guido Bellido de haberla agredido con expresión sexista durante una reunión del Parlamento, el legislador José Jerí (Somos Perú) minimizó los hechos y refirió que estos salen a la palestra después de semanas de haber ocurrido.

“Fueron unos desatinados comentarios. Nos llama la atención el contexto de cómo se genera después de la confianza, cuando ya pasó más de un mes (de lo ocurrido). Las cosas hay que entenderlas en el momento, ellos tienen la confianza. Otras situaciones dependerán del Congreso”, dijo en diálogo con La República.

Tal como indicó Chirinos Venegas, el legislador de Somos Perú confirmó que el diálogo entre Bellido Ugarte y la tercera vicepresidenta del Congreso tuvo lugar durante una reunión en la que, además, hablaron de la distribución de oficinas.

“El contexto era que estaban pidiendo el tema de las oficinas. Se generó un ambiente de bromas para un poco aliviar la tensión propia de ese momento, porque todos los congresistas querían pedir la reconsideración de sus oficinas”, sostuvo.

Al ser consultado sobre lo comunicado por la parlamentaria de Avanza País, Jerí Oré dijo: “No recuerdo con exactitud. Solo recuerdo que reaccioné por el tono de bromas, porque también estaba preocupado por el tono de la broma. Recuerdo mi sorpresa”.

José Jerí: “Me quedé con la sensación de que fueron bromas de mal gusto”

José Jerí minusvaloró nuevamente la denuncia de Patricia Chirinos y refirió que tras escuchar las expresiones sexistas de Guido Bellido, consideró que fue una “broma de mal gusto”.

“Obviamente ha tenido que ser algo que se salía del tenor del momento. Pero no recuerdo la frase. Se apuró por acabar la conversación. En la conversación de retirada, no me mencionó. Eso es (por) lo que yo me quedé asombrado. Y yo me quedé con la sensación de que fueron bromas de mal gusto . Se dijo algo que no debía haberse dicho”, apuntó.

Patricia Chirinos: “La mujer peruana merece respeto y no un premier que la insulte”

Patricia Chirinos había exhortado a Guido Bellido, desde el pedido de voto de confianza, a guardar respeto. “ La mujer peruana merece respeto y no un premier que la insulte . Respeto, señor Guido Bellido”, anunció el 26 de agosto en sus redes sociales.

Asimismo, en ese entonces, desde el hemiciclo del Parlamento, Chirinos Venegas aseguró que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros le había dicho que lo único que faltaba era que abusen de ella.

“La mujer peruana no se merece un premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen ”, enfatizó.

