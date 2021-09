La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) acusó al primer ministro, Guido Bellido, de haberla agredido verbalmente con expresiones sexistas. Tras ello, la titular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció al respecto.

“Rechazo toda forma de agresión. Normalizar la violencia es deplorable e inaceptable. Mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de agresiones físicas y psicológicas”, escribió la también vicepresidenta de la República en su cuenta de Twitter.

Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, denunció que el hecho tuvo lugar luego de que ella le pidiera al actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho la legisladora al primer ministro. “Y Bellido me dijo: ‘¿Qué te preocupas de eso? Anda cásate’, y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’, y me dijo: ‘Entonces, ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, declaró a RPP.

Chirinos Venegas refirió que en la reunión donde ocurrió este hecho se encontraban también otros legisladores como Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú) y José Jerí (Somos Perú). Sin embargo, afirmó que estos no dijeron nada.

Al respecto, José Jerí minimizó los hechos e indicó a este diario que lo señalado por Bellido Ugarte “fueron unos desatinados comentarios” y que estos se dieron en un “ambiente de bromas”.

Guido Bellido niega haber agredido con expresión sexista a congresista Patricia Chirinos

El jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, negó haber agredido verbalmente con una frase machista a la parlamentaria Patricia Chirinos en los días en que se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Parlamento Nacional.

Incluso, consideró que “suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista (Patricia Chirinos)”. “ Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, añadió en su Twitter.

