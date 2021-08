Este martes 31 de agosto, la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, condenó la expresión machista que el primer ministro Guido Bellido le habría dicho a la congresista y tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, durante la instalación de la Junta Preparatoria.

“ Jamás se puede normalizar una frase de violencia contra la mujer y decir que era una broma ”, declaró Jara a RPP, en referencia a las afirmaciones del legislador de la bancada Somos Perú-Partido Morado, José Jerí, quien afirmó a este diario que las palabras de Bellido Ugarte contra Chirinos Venegas fueron “desatinadas” y que las tomó como “una broma de mal gusto”.

En esa misma línea, la ex titular del despacho de la Mujer instó a las autoridades a trabajar en la concientización de la violencia contra la mujer, mientras qué exhortó a la ciudadanía en general a “no justificar ni maquillar un hecho” de agresión física o verbal contra este grupo.

“Hay congresistas testigos que su conciencia todavía no aterriza en la gravedad de los hechos ante los que estamos, que es un delito y acoso político. A mí me basta con proteger a la víctima desde el inicio. ¿Cuántas mujeres en el país no sentirán lo mismo? (...) Tienen que entender una cosa: la violencia contra la mujer no admite defensa alguna y hay que enseñar esto en los hogares”, añadió.

Jara pide pronunciamiento “más claro” del MIMP

Ana Jara rechazó el comunicado de la ministra de la Mujer Anahí Durand, quien publicó un tuit en el que hizo “un llamado a que las instituciones pertinentes investiguen con la celeridad debida”.

“ El Ministerio de la Mujer que asuma el rol que le corresponde: la defensa de la mujer contra todo y contra todos . Y si no se está de acuerdo con eso, se renuncia”, acotó. “A estas alturas, cuando estamos en una lucha frontal para eliminar la violencia contra la mujer, cuando el Estado invierte millones y millones de soles en políticas públicas (...), que venga el ente rector de la defensa de los derechos de la niña y la mujer a ‘silbar y mirar al cielo’ en un tema de violencia contra la mujer es inaceptable ”, agregó.

En ese sentido, Jara Velásquez señaló que el MIMP cuenta con centros de emergencia que “actúan de oficio ante una denuncia pública, asumen la defensa legal y técnica en caso de que la víctima no tenga asesoramiento legal, además del soporte psicológico”.

“Acá no estamos hablando de ideologías y que le estamos haciendo el juego a la derecha o la izquierda, la víctima de violencia no puede esperar”, aseveró.

