Bellido sobre destino de Maraví: Está en la cancha del ministro y del presidente de la República

El presidente del gabinete ministerial, Guido Bellido, manifestó que por el momento ha cumplido con recomendar al ministro de Trabajo, Iver Maraví, que renuncie al cargo y se aparte de esta gestión, tras los cuestionamientos por sus presuntas vinculaciones con Sendero Luminoso.

“Yo le he recomendado la renuncia (a Iver Maraví) y que debe presentar ante la presidencia de la República y ya creo que eso está en la cancha que corresponde al ministro y ya una vez que presente, del presidente de la República , porque son procesos que se deben respetar”, indicó a la prensa.

En ese sentido, señaló que se reunirán con el jefe de Estado Pedro Castillo en los siguientes días a fin de conversar “con calma” sobre el tema, ya que en este momento se encuentra de viaje.

“Se evalúa el escenario político, se evalúa la veracidad de los documentos (...), porque como presidente del Consejo de Ministros también tengo que velar por la estabilidad de este Gobierno, y también los objetivos que hemos planteado, y los compromisos que hemos planteado hacia el Congreso se tienen que presentar”, añadió.

El último lunes 30 de agosto, el titular de la cartera de Trabajo había presentado un documento al despacho de Castillo Terrones, en donde le indicó que ponía su cargo a disposición .

“Ayer (lunes), es cierto que el primer ministro Guido Bellido, en una conversación que tuvimos en el local de la PCM, me hizo la recomendación de renunciar al cargo. Sin embargo, yo no he hecho ninguna renuncia, sino que he creído por conveniente poner a disposición mi cargo de manera formal, por el respeto a la investidura presidencial, para que sea el presidente de la República quien tenga que tomar la decisión que corresponda, a la cual yo, con toda humildad, me someteré”, declaró a Exitosa.

Bellido anuncia posible creación de Viceministerio Anticorrupción desde la PCM

En otro momento, tras su participación en la V Feria Internacional de Cafés Especiales, Bellido anunció que estaban evaluando la creación de un Viceministerio Anticorrupción, desde la sede de la PCM .

“Estamos evaluando (medidas) en materia preventiva contra la corrupción, (que) no se ha trabajado. Estamos comprometidos directamente con la corrupción para poder combatirla y desaparecerla. Por eso se está evaluando la posibilidad, desde la Oficina de Integridad de la PCM, de crear un Viceministerio Anticorrupción, porque lo que han hecho hasta el día de hoy es mirarla (la corrupción), verla, contemplarla y, hasta muchas veces, alentarla, pero nunca se ha combatido con seriedad”, sostuvo.

