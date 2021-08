La ministra de la Mujer, Anahí Durand, se pronunció sobre la denuncia de la congresista Patricia Chirinos, quien aseguró que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la ofendió con una expresión sexista.

En ese sentido, la titular de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables utilizó su cuenta de Twitter para rechazar las expresiones que banalicen la violencia contra la mujer. Asimismo, pidió a las instituciones pertinentes a investigar el caso.

“Desde el Ministerio de la Mujer, rechazamos toda expresión que relativice, normalice o banalice la violencia sexual . En el caso de la denuncia realizada por la congresista Patricia Chirinos hacemos un llamado a que las instituciones pertinentes investiguen con la celeridad debida”, publicó Durand.

Cabe recordar que, la parlamentaria Patricia Chirinos reveló durante una entrevista que Bellido la agredió con una frase sexista.

Según lo narrado por la legisladora, el hecho se dio después de que ella le pidiera al actual titular de la PCM la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho Chirinos al primer ministro. “Y Bellido me dijo: ‘¿Qué te preocupas de eso? Anda cásate’, y yo le dije: ¿Perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘Entonces, ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente ”, declaró a RPP.

Pronunciamiento de Anahí Durand. Foto: Captura Twitter.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.