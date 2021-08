Acuña en Trujillo: “Con los votos de APP no ha habido ningún negociado”

El ex candidato presidencial César Acuña Peralta estuvo este lunes 30 de agosto en Trujillo, en donde aseguró al periodismo que la confianza dada por su partido, Alianza para el Progreso (APP), al gabinete del primer ministro Guido Bellido Ugarte, no es el resultado de contubernio o arreglo alguno.

“Lo primero que quiero decir es que, con los votos de APP no ha habido ningún negociado, no hemos pedido ninguna prebenda, no queremos ministerios, no queremos nada; queremos salvar a los peruanos. No vamos a trabajar de la mano con (el presidente) Pedro Castillo, vamos a ayudar a sacar al país adelante”, aseveró Acuña.

En opinión del líder político, es muy pronto para dar una apreciación sobre el gabinete, pues generalmente se hace un balance transcurridos cien días de gestión, por ello consideró que pasado ese lapso, el Congreso de la República va a evaluar y “cumplirá lo que estrictamente dice la Constitución”.

“Todas las bancadas debemos unirnos porque en un enfrentamiento el gran perdedor es el pueblo. El dólar sube cada día más, antes de la crisis, por un sol te daban seis panes, ahora dan cuatro, el pescado más barato costaba seis a ocho soles y ahora está a 15 soles, por lo tanto, eso tiene que llevarnos a una reflexión”, puntualizó Acuña Peralta.

