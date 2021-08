Renovación Popular a Pedro Castillo: “Solicite la renuncia inmediata de Iber Maraví”

El grupo parlamentario Renovación Popular publicó una carta abierta para el presidente de la República, Pedro Castillo, en la que muestran su disconformidad a la continuidad del ministro de Trabajo, Iber Maraví, como integrante del gabinete. Ello, por los cuestionamientos en su contra.

“En atención a nuestra función constitucional de fiscalizar los asuntos de interés público y ejercer el debido control político sobre los actos del gobierno, manifestamos a Ud. nuestro más profundo rechazo a la permanencia en el cargo del ciudadano Iber Antenor Maraví Olarte, como ministro de Trabajo ”, se lee en el documento propalado en redes sociales.

La bancada encabezada por el congresista Jorge Montoya —quien es investigado por el presunto delito de sedición— expresó como sustento de su rechazo al ministro la información acerca de que Maraví Olarte habría participado en actos terroristas.

“Habida cuenta de los serios cuestionamientos que pesan sobre él, los mismos que se fundamentan en investigaciones periodísticas que informa sobre la existencia de un atestado policial donde figura como partícipe de un atentado terrorista en los años ochenta junto a la senderista Edith Lagos , así como sus vínculos familiares con grupos ligados a la subversión”, agregó Renovación Popular.

Además, señaló que otro motivo es que se habría probado la participación del ahora titular de Trabajo “en reuniones del Conare-Sutep, facción del magisterio cuyos dirigentes están ligados al Movadef, movimiento fachada de Sendero Luminoso”.

Renovación Popular: “La permanencia de Iber Maraví en el gabinete ministerial es insostenible”

En ese marco, se recalcó que el mencionado ministro no puede continuar en el puesto de confianza encomendado por el mandatario Pedro Castillo porque estaría vulnerando el Código de Ética de la Función Pública.

“Reafirmamos que la permanencia del ciudadano Iber Maraví en el gabinete ministerial es insostenible dado que incumple el artículo 6º numeral 4 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, referido a la idoneidad entendida como la ‘aptitud técnica, legal y moral, como condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública’”, sostuvo.

Renovación Popular a Pedro Castillo: “Solicite la renuncia inmediata de Iber Maraví”

Finalmente, la bancada invocó al jefe de Estado a que pida a Iber Maraví que deje el cargo y, en ese sentido, que convoque a un nuevo titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo que cuenta con la “experiencia necesaria” para asumir el reto.

“ Le requerimos públicamente que le solicite su renuncia inmediata y designe a una persona idónea con la experiencia necesaria para conducir tan importante sector, puesto que la política de su gobierno no puede ni debe depender de una persona”, apuntó.

Iber Maraví: “Pido el cese de los ataques político-mediáticos carentes de fondo”

Luego de que el último domingo ciertos dominicales difundieran información sobre un presunto nexo de familiares del ministro de Trabajo con el Movadef, Iber Maraví remitió un pronunciamiento en el que aseveró que “sin el debido consentimiento” se obligó a su esposa y suegra a firmar planillas de dicho movimiento.

“ Dicho suceso se dio sin el debido consentimiento, dado que ambas personas (mi esposa y mi suegra) fueron abordadas en la calle por una persona que les solicitó su apoyo con una firma , acto al que correspondieron sin solicitar más información. Por lo tanto, esta firma no denota en ninguna medida la filiación política, formal ni ideológica de mi esposa y mi suegra”, manifestó.

Asimismo, recalcó: “No comulgo con ningún tipo de pensamiento terrorista, y lamento que se me quiera vincular con actos de terceros que no atañan a mi responsabilidad. Nunca tuve vínculo con el señor Hildebrando Pérez, me casé con su hija 14 años después de su muerte”.

También pidió que “cesen los ataques político-mediáticos carentes de fondo”.

