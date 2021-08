La parlamentaria Lady Camones, de Alianza para el Progreso, exigió al presidente de la República, Pedro Castillo, que destituya a Iber Maraví del cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Ello, por su presunta vinculación con actos y organizaciones terroristas.

“Sr. presidente, es momento de ser firmes frente a los nexos terroristas que existen en este gobierno. Ante ello, exigimos el retiro inmediato del ministro de Trabajo, Iber Marav í. ¿Qué espera? La gobernabilidad exige cambios por el bien del país”, publicó la primera vicepresidenta del Congreso en su cuenta de Twitter.

El último domingo, ciertos dominicales emitieron reportajes en los que no solo se relaciona a Maraví Olarte con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), sino también a familiares directos.

Ante esa difusión de información, el ministro de Trabajo emitió un pronunciamiento en el que aseguró que “sin el debido consentimiento” se obligó a su esposa y suegra a firmar planillas de dicho movimiento.

“Dicho suceso se dio sin el debido consentimiento, dado que ambas personas (mi esposa y mi suegra) fueron abordadas en la calle por una persona que les solicitó su apoyo con una firma, acto al que correspondieron sin solicitar más información . Por lo tanto, esta firma no denota en ninguna medida la filiación política, formal ni ideológica de mi esposa y mi suegra”, expresó.

Además, insistió en que no tiene relación alguna con “ningún tipo de pensamiento terrorista”. “ Lamento que se me quiera vincular con actos de terceros que no atañan a mi responsabilidad . Nunca tuve vínculo con el señor Hildebrando Pérez, me casé con su hija 14 años después de su muerte”, añadió.

Renovación Popular pide a Pedro Castillo que solicite la renuncia de Iber Maraví

A través de una carta abierta, el grupo parlamentario Renovación Popular mostró al presidente Pedro Castillo su disconformidad con la continuidad del ministro de Trabajo, Iber Maraví, como integrante del gabinete.

“En atención a nuestra función constitucional de fiscalizar los asuntos de interés público y ejercer el debido control político sobre los actos del gobierno, manifestamos a Ud. nuestro más profundo rechazo a la permanencia en el cargo del ciudadano Iber Antenor Maraví Olarte, como ministro de Trabajo ”, se lee en el documento propalado en redes sociales.

Luego de reseñar los cuestionamientos al titular de Trabajo y Promoción del Empleo, como el presunto atestado policial donde figura como partícipe de un atentado terrorista, la bancada solicitó que el jefe de Estado pida la “renuncia inmediata” de Maraví Olarte.

“ Le requerimos públicamente que le solicite su renuncia inmediata y designe a una persona idónea con la experiencia necesaria para conducir tan importante sector, puesto que la política de su gobierno no puede ni debe depender de una persona”, enfatizó.

