Jaime Quito: “No pisemos el palito de las interpretaciones auténticas”

El congresista por Perú Libre Jaime Quito se refirió al predictamen de ley que será evaluado este martes 31 en la Comisión de Constitución y que busca interpretar la cuestión de confianza, señalada en el artículo 132 de la carta magna.

En declaraciones para La República, Quito consideró que las bancadas de la oposición, que impulsan esta reforma, “quieren forzar la figura a una interpretación para prácticamente darle un contenido más a la Constitución”.

“Vamos a ver en qué situación se presenta. Iremos también al debate en el pleno del Congreso respecto a lo que realmente se quiere. Yo no veo una situación que sea para el bienestar de la población. Nosotros que estamos por el cambio de la Constitución, vemos que ellos simplemente quieren cambiar para mantener todo en un status quo ”, aseguró.

En esa misma línea, el legislador de Perú Libre sostuvo que este tipo de propuestas evidencian una “desesperación por parte de los que tienen la presidencia de la Mesa Directiva o de los que están dirigiendo la Comisión de Constitución de querer acelerar algunos temas”.

Para Quito, no es coincidencia que “cuatro proyectos de ley se han presentado bajo el mismo tenor” de querer modificar la cuestión de confianza, algo que también intentó el Parlamento anterior.

“Era la segunda reunión de la comisión, en la que se tenía que aprobar y discutir el plan de trabajo; sin embargo, trajeron inmediatamente este tema. Yo estuve en esa reunión y señalamos la necesidad de cambiar toda la Constitución; no vamos a estar haciendo parches a algo que puede estar mal . Pongámonos a discutir todo el país hacia dónde queremos encaminar el futuro del Perú”, afirmó a este medio.

Jaime Quito espera que este predictamen no sea aprobado en la sesión de este martes, por lo que instó a los miembros del grupo de trabajo a rechazar este intento de reforma.

“Viendo la configuración de las distintas bancadas, esperamos que no (sea admitido). Yo llamaría a los congresistas que están dentro de la Comisión de Constitución a que no pisemos el palito de las interpretaciones auténticas que han hecho un daño al país”, acotó.

Quito denuncia “campaña de satanización” contra Perú Libre

Quito Sarmiento también se pronunció sobre la intervención que efectuaron el último sábado la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público a siete locales de Perú Libre, incluyendo el domicilio del secretario general del partido político, Vladimir Cerrón.

“Veo una campaña de satanización en todos los aspectos, como el allanamiento de nuestros locales, haciendo creer que somos una organización criminal o que estamos lavando dinero. Eso me preocupa mucho”, señaló en diálogo con La República.

El parlamentario calificó de “arbitraria” la acción de las autoridades, debido a que, según afirma, “era innecesario meterse a los locales de esa manera cuando han podido pedir la documentación y la información”.

“Están buscando algo que no existe. Aquí no hay lavado de activos y mucho menos una organización criminal. A mí me parece más un discurso de ‘miente, miente, que algo queda’, porque esto lo han mediatizado desde el día sábado y simplemente salió del escenario lo que había ocurrido con el gabinete Bellido”, aseveró.

