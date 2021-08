Íber Maraví: No he renunciado, he puesto mi cargo a disposición

Íber Maraví, aún ministro de Trabajo, explicó a la prensa que no ha renunciado, sino que ha puesto a disposición su cargo para que sea Pedro Castillo quien decida si lo separa del gabinete ministerial. Esta declaración la dio en medio de los cuestionamientos por supuestos nexos con acciones terroristas.

“Mi persona no ha presentado ninguna renuncia al cargo. Lo que acabo de hacer ahora es ponerlo a disposición ante el presidente de la República”, declaró a la prensa.

El todavía encargado de la cartera de Trabajo explicó de esta manera que será Pedro Castillo quien “tendrá que evaluar y decidir lo que él crea pertinente” sobre su permanencia en el Gobierno. En tanto, sobre los presuntos vínculos que se le ha hecho con el grupo terrorista Sendero Luminoso, los calificó de “tendenciosos” y “malintencionados”.

“Acá el objetivo es dañar la imagen del gobierno, más allá de las imputaciones que se le hace a Íber Maraví”, argumentó. Maraví añadió además que pese a haber aclarado que no tiene ninguna investigación en curso, ni una sentencia condenatoria, así como tampoco antecedentes penales, policiales o judiciales, la “ultraderecha” insiste en inculparlo.

“La ultraderecha, fiel a su estilo, sigue insistiendo en interpretar antojadizamente, en este caso, un atestado policial”, se defendió. De igual modo, dijo que “esa prensa malintencionada” y “personalidades malintencionadas de la ultraderecha” esconden que dicho atestado se ha judicializado.

“En esa judicialización no se me ha encontrado responsabilidad penal. Ese caso está archivado en lo que me corresponde”, zanjó.

Asimismo, la figura política compartió a través de su cuenta de Twitter el documento que hizo llegar al despacho presidencial. En la publicación, el aún responsable del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, señala que no permitirá que “irracionales golpes de la ultraderecha y algunos medios de comunicación desestabilicen políticamente el gobierno del pueblo”.