Juan Carlos Mori, congresista de la bancada de Acción Popular, manifestó que el presidente Pedro Castillo debería “tomar algunas medidas” en torno al gabinete ministerial, el cual viene siendo cuestionado pese a haber obtenido el voto de confianza del Parlamento.

“ Consideramos que el presidente debe tomar algunas medidas en su Gabinete y creo que eso ya debe ser lo más pronto posible, para tratar de corregir el rumbo de su premierato y de sus señores ministros. El país necesita que él dé esa posibilidad de poder enrumbar nuevamente su Gabinete y evaluar la posición del ministro Maraví”, señaló Mori en diálogo con Radio Exitosa.

Precisamente, sobre el caso del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien viene recibiendo una serie de críticas por un presunto vínculo con acciones terroristas en los años 80, el legislador afirmó que, si estuviera en su lugar, daría un paso al costado.

“ Si fuera mi caso y estaría con todas las implicancias, yo daría un paso al costado ; el ministro Maraví debe tomar esa decisión personal, pero nosotros, como congresistas, también tenemos que pedir la oportunidad de que él trate un poco en tomar esa decisión personal de retirarse del cargo de ministro”, sostuvo.

No obstante, no se animó a condenar la presencia de Maraví en el gabinete. “Hay actos en el que supuestamente están implicados algunos ministros, pero mientras no tengan una cosa juzgada, tampoco nosotros podemos (calificar)”, sentenció.

