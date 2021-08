El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se reunió este lunes con el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y le agradeció su visita a su despacho. Asimismo compartió la imagen de la reunión en sus redes sociales y escribió: “La grandeza de un hombre está en su sencillez”.

Sus declaraciones se dan luego que varios congresistas pidieran la renuncia de Maraví, a raíz de que su nombre apareciera en atestados policiales de los 80 que lo vinculan con actos terroristas.

Tuit de Guido Bellido. Foto: captura

Por su parte, el ministro se ha pronunciado sobre estas acusaciones y aseguró que estas son carentes de fondo y tienen como fin “mancillar” su imagen y distraer la atención de los asuntos importantes que se están impulsando en su gestión.

Sobre la supuesta relación de su esposa y suegra con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) por haber firmado planillas para su inscripción como partido en 2009, indicó que se dio “sin su debido consentimiento”.

“ Dicho suceso se dio sin el debido consentimiento, dado que ambas personas (mi esposa y mi suegra) fueron abordadas en la calle por una persona que les solicitó su apoyo con una firma, acto al que correspondieron sin solicitar más información. Por lo tanto, esta firma no denota en ninguna medida la filiación política, formal ni ideológica de mi esposa y mi suegra”, expresó Maraví Olarte en su carta.

Por último, el ministro aseveró que tampoco tiene relación con pensamientos terroristas recalcando que no tiene procesos pendientes ni sentencias en su contra.

“Lamento que se me quiera vincular con actos de terceros que no atañan a mi responsabilidad. Nunca tuve vínculo con el señor Hildebrando Pérez, me casé con su hija 14 años después de su muerte”, agregó.

