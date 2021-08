Guido Bellido: “Evaluaremos el desempeño de los ministerios más cuestionados”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció este viernes sobre el pedido que realizaban diversas bancadas parlamentarias de retirar a varios ministros. En ese sentido, aseveró que se evaluará a los más cuestionados.

Bellido afirmó en sus redes sociales que el Poder Ejecutivo ejecutará lo anunciado luego de que el Congreso de la República le otorgara el voto de confianza.

“Con las atribuciones que nos dio el Parlamento, mediante el voto de confianza, procederemos a cumplir nuestros compromisos, evaluando el desempeño de los ministerios más cuestionados ”, escribió en Twitter. Además, adjuntó una imagen de un inca mirando hacia abajo.

Foto: Twitter

Sus declaraciones se dieron luego de que fuentes de La República informaran que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, presentó su carta de renuncia a raíz de los atestados policiales que lo vinculan con actos terroristas.

Asimismo, Bellido le confirmó a Sudaca que pidió a Maraví dar un paso al costado. “ Sí, ya se la he pedido (la renuncia), hace (un) rato nomás . No, esto no es una cacería de brujas. Nosotros hemos evaluado el escenario político y hemos visto por conveniente esa salida”, acotó.

