Elizabeth Huanca Urrutia

Los votos Acción Popular y Alianza para el Progreso permitieron que el gabinete Bellido obtenga la confianza del pleno del Congreso. El “partido de la lampa” ha recibido críticas de sus opositores que advierten que prefirieron su quincena y respaldaron a ministros con vínculos terroristas. En esta entrevista, Martínez explica del porqué de la postura de su partido.

Acción Popular le dio el voto de confianza al gabinete Bellido pese que fueron, los primeros en pedir cambio de ministros ¿Qué pasó?

No hemos criticado la conformación del gabinete, exhortamos a Guido Bellido al cambio de cuatro ministros seriamente cuestionados por sus vínculos con el terrorismo, uno de ellos era Béjar. Nosotros no hemos dado un voto de confianza por interés político, lo que hemos hecho es darle una oportunidad al gabinete Bellido para que rectifiquen errores y puedan trabajar. No es un cheque en blanco ni que avalemos todas las medidas que vayan a adoptar.

En la práctica dejaron a tres de los cuatro ministros que ustedes cuestionaron y aun así les dieron el voto de confianza...

El cambio del Ministro Maurtua por Béjar ha sido muy bien visto por la población. En los casos de los ministros del Interior, Trabajo, no tienen sentencia. Necesitamos gobernabilidad en el país y con estos dos bandos, la extrema derecha y la extrema izquierda no íbamos a lograr objetivos y enmendar errores para planificar una política económica saludable. Eso es lo que hemos hecho y a ello se ha sumado, Alianza para el Progreso.

Con un Congreso fragmentado y un gobierno bicéfalo probablemente se pueda hacer poco ¿No cree?

Estamos en un país democrático, no todos vamos a tener un mismo criterio, pero sí debemos direccionar nuestras políticas para ayudar al presidente a gobernar. Estamos apostando para que el profesor Castillo haga un buen gobierno.

¿Ya no consideran que sea un gobierno con un gabinete terrorista?

Es un gabinete que genera ciertas dudas, pero no debemos permitir que esas dudas generen inestabilidad. Si sigue el alboroto político, vamos a generar el quiebre de la economía y lo mínimo que podemos dar es tranquilidad a la población.

Hay voces que señalan que los congresistas que dieron el voto de confianza cuidaron más su quincena …

Lo que queremos es proteger la democracia. No dar el voto de confianza habría hecho que la democracia quiebre, porque con una negativa más cierran el Congreso, no es por defender nuestros sueldos, sin Congreso inmediatamente se implanta el comunismo. La forma de defender la democracia es tender puentes para cerrar la brecha social. Lamentablemente hay algunos que defienden intereses de los patrones antes que del pueblo y aquellos que les duele eso, van a tener que aguantarse, porque el pueblo está empoderado.

¿Lo dice por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País?

¿Por qué negar el voto de confianza sin antes escuchar el plan de trabajo? Eso es simplemente ser opositor sin sustento. El Almirante Montoya (Renovación Popular) lamentablemente expresa su furia y descontento que no le hace bien al país y la señora Keiko Fujimori sigue agitando algunas masas para salir a las calles y defender su obsesión.

¿Algunos señalan que el voto de confianza es más una victoria de Cerrón que del presidente Castillo?

(Ríe) Las pulgas que más daño le están haciendo al gobierno es Cerrón y Keiko Fujimori. Cerrón porque es una sombra detrás del presidente Castillo, que gracias a Dios ya se está deslindando de él. Creo que Castillo va a empezar a gobernar él como presidente y ya no vamos a tener el temor que un seudo terrorista, un tipo corrupto y con sentencia le haga daño al país. En el caso de Keiko ella quiere desestabilizar al país por su obsesión de poder.

A todas luces este gabinete no da para cinco años ¿Van a pedir cambios?

Se tienen que dar, pero dejemos que trabajen, yo creo que deben tener sus 100 días para que empiecen a ejecutar su plan de trabajo y de ahí evaluamos. De repente el propio Guido Bellido da un paso al costado junto a ministros que no den la talla.

Se señala que Castillo no marca distancia de Cerrón por temor a quedarse sin respaldo de su bancada en el Congreso ¿Desde Acción Popular respaldarían a Castillo de estar en esa posición?

Cien por ciento. Si lo que se pide a gritos es que deslinde de una vez de Cerrón. No hay que olvidar que dentro de la bancada de Perú Libre, hay una facción de maestros que apoyan a Castillo.

El riesgo es que con su bancada en contra sea más fácil vacarlo…

Quien le da sostenibilidad a Castillo no es su bancada, somos los demócratas, gracias a Acción Popular y Alianza para el Progreso es que ha obtenido el voto de confianza, sin nosotros no lo hubieran logrado, así que la fuerza de Castillo no es Perú Libre sino los que creemos en la democracia en el país.

¿No haber mencionado el tema de la Asamblea Constituyente, durante la exposición del premier, más pareció una estrategia para no chocar?

Esta Constitución no necesita ser cambiada, pero sí modificada, sobre todo en el tema económico. ❖