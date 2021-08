El congresista José Williams (Avanza País) manifestó que si el primer ministro, Guido Bellido, pide cuestión de confianza por una eventual interpelación a integrantes del gabinete, eso sería una “confrontación pura” contra el Legislativo.

“ Eso es confrontación pura, completamente pura . (…) Es evidente lo que se dice de algunos ministros. Me voy a referir al ministro Maraví porque es el asunto que hemos tratado ahora. Él ni si quiera acepta que vayan a poder interpelarlo, que no vayan a hacer algo para poder aclarar las cosas y más bien mejorarle la situación al ministro”, señaló en declaraciones recogidas por Canal N.

En esa misma línea, respecto al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, señaló que insistirán con convocarlo al Parlamento para que rinda cuentas sobre los cuestionamientos en su contra. “ Vamos a mantener el procedimiento y evidentemente vamos tras eso, a la censura me refiero ”, recalcó Williams Zapata.

Avanza País no otorgó el voto de confianza al gabinete Bellido

Asimismo, el parlamentario de Avanza País comentó que su bancada no otorgó el voto de confianza al gabinete porque Guido Bellido “no ha deslindado de conceptos marxistas y tiene relación con Movadef, Conare y también con Sendero Luminoso”.

No obstante, señaló que recibieron la investidura porque “cada bancada analiza las cosas como cree que es conveniente”. Además, refirió que hay una alianza entre los grupos parlamentarios de “centro y centro derecha” para impedir que “ideologías extranjeras”, como el comunismo, se implanten en el país.

“En términos de asuntos que están relacionados con asuntos de Movadef, Sendero Luminoso, Conare, estamos absolutamente todos convencidos que no va por ahí. Lo mismo que con la asamblea constituyente. En Avanza País absolutamente estamos en desacuerdo con eso, por eso votamos en bloque en no darle la confianza al gabinete del ministro Bellido ”, sostuvo.

Williams: “Avanza País va a ser una oposición firme, pero no obstruccionista”

Finalmente, José Williams expresó que su bancada se mantendrá como “una oposición firme, pero no obstruccionista”. Ello, aseguró, para garantizar que existan garantías de “gobernabilidad”.

“ Avanza País va a ser una oposición firme, pero no obstruccionista , pero sí firme con asuntos que competen al buen funcionamiento del Estado, a la gobernabilidad y al beneficio de las personas, y no que nos lleven de a pocos a meternos instalándose en el Estado con teorías que no van a servir para nada de bien y que poco a poco nos van a ir perjudicando”, apuntó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.