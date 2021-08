Congreso: investigación a elecciones no habría obtenido los 46 votos

El 19 de agosto, pasada las 5:30 de la tarde, el pleno del Congreso había ratificado, con 46 votos a favor, la creación de una comisión investigadora de los resultados electorales.

La moción había sido impulsada por la bancada de Renovación Popular. Y recibió la luz verde del Hemiciclo con los votos exactos.

El reglamento del Congreso exige que sean 46 para crear una comisión investigadora.

El congresista de Acción Popular José Arriola había marcado por error que su voto era a favor. Con ello, la moción obtuvo el respaldo necesario. Sin embargo, pasada las siete de la noche, tomando en cuenta que el acuerdo del partido de la lampa era optar por la abstención, Arriola envió un documento al oficial mayor del Congreso, Hugo Fernando Rovira, para pedir que cambien el sentido de su voto a ámbar. Arriola cuenta que no recibió una respuesta de la Mesa Directiva del Congreso.

El 23 de agosto envió nuevamente otra carta, esta vez dirigida a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. El oficio, además, llevaba la firma de uno de sus correligionarios y voceros de la bancada, Raúl Doroteo.

“No ha sido retirado mi voto y cambiado al mismo sentido al acuerdo de mi bancada. Entregado inmediatamente a la Oficialía Mayor el mismo día de la votación, mucho antes de cerrar el acta correspondiente a la sesión del Pleno. Por tanto, solicito a usted que haga efectivo el retiro de mi voto que por error involuntario emití, y corregirlo al igual que toda mi bancada Acción Popular”, alegó Arriola en este nuevo documento.

En diálogo con La República dijo que aún no recibe una respuesta de la Mesa Directiva sobre este segundo oficio. El parlamentario supone que ya retiraron su voto. De ser así, solo 45 congresistas respaldaron la creación de la comisión investigadora del supuesto fraude. Con ello, no podría instalarse dicha comitiva porque en los hechos, salvo que hayan otros votos sumados de manera extemporánea, no cumpliría con los votos reglamentarios.

Este diario se comunicó con el despacho de Alva. Solo respondieron que, en efecto, son 46 los votos los que pide el reglamento para crear una comisión investigadora y que iban a verificar el caso de Arriola. Al cierre de esta nota, no obstante, no se recibió mayores luces al respecto. Arriola sigue preguntando si le restaron su voto o no.

“Si el voto sigue figurando (a favor de la moción de Renovación Popular), voy a hacer prevalecer mi derecho, o si no llamaré a Alva”, protestó

Su pedido, recordemos, fue presentado a la Oficialía una hora y media antes de que culmine el pleno de ese día. La titular del Parlamento levantó la sesión a las 8:53 de la noche.

Congresista se opone a crisis de fraude

En conversación con este diario, José Arriola, parlamentario de Acción Popular, recalcó que siempre se ha opuesto a investigar los resultados electorales y las presuntas irregularidades en este proceso. “El ente rector ya determinó un ganador. Ni la Organización de Estados Americanos (OEA) y ni la ONU se ha manifestado así”, recalcó.

Incluso, añadió que ya no se puede insistir en indagar sobre algo que ya está juzgado. “Ni el pedido de auditoría ha prosperado”, zanjó.

