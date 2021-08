César Acuña sobre cuestión de confianza: “No creo que el Congreso acepte amenazas”

El líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, respecto a presentar una cuestión de confianza en caso el Congreso de la República siga interpelando ministros.

Acuña señaló que el Parlamento debe realizar el rol de evaluar y fiscalizar al gabinete ministerial, por lo que consideró que no van a aceptar lo mencionado por el primer ministro.

“ No creo que el Congreso acepte amenazas, el Congreso tiene que cumplir con su función de fiscalizar, su función de legislar y su función de dar los instrumentos legales para que el Gobierno cumpla con su función . Creo que hay una mayoría en el Congreso que jamás podría dejarse amenazar”, señaló en diálogo con Canal N.

En ese sentido, el también ex candidato presidencial aseguró que desde su organización no van a avalar a ningún ministro “que no cumpla con su responsabilidad y que no cumpla con el compromiso de trabajar lo más que pueda por la gente pobre y la gente humilde”.

Sobre la posición que tomó Roberto Chiabra, congresista de la bancada de APP, al no otorgarle el voto de confianza a la conformación de ministros, manifestó que respeta su decisión y sus motivos.

“En APP respetamos el pensamiento de los congresistas. El señor Chiabra tendrá los argumentos necesarios por los cuales no ha votado a favor de la confianza, lo respetamos. Lo importante es que los 15 congresistas de APP son un equipo, son una familia y hay mucho entendimiento”, dijo.

Héctor Acuña sobre voto de confianza

Héctor Acuña, parlamentario de esta agrupación, sostuvo que la decisión de darle la confianza al gabinete Bellido fue complicada, pero resaltó que se priorizó la tolerancia.

“ Es un voto muy difícil para la bancada. Hemos estado permanentemente evaluando, pero al final primó la tolerancia de nuestra bancada . Veíamos una economía que venía recuperándose, una economía que estaba paralizada y paralizarla hubiera sido lo peor que nos hubiera pasado. Consideramos que la gobernabilidad y la democracia juegan un papel muy importante en estos momentos de gran dificultad”, puntualizó para RPP.

“Nosotros vamos a insistir y vamos a ir más allá, vamos a sacar una cita con el presidente porque nuestro voto, más que al premier, ha sido al presidente de la República que personaliza la nación . Esta semana vamos a tratar de insistir con él para que ponga de su parte y no se cree más inestabilidad en el Perú”, agregó.

