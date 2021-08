Patricia Chirinos: Es inaceptable que Bellido venga con “altanerías y amenazas”

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, manifestó que el Parlamento debe continuar con las interpelaciones a los ministros de Estado y agregó que el primero que debe ser retirado es el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

La también integrante de la Mesa Directiva indicó que Bellido ha realizado amenazas tanto a la ciudadanía como a los políticos, lo que consideró inaceptable. Asimismo, sostuvo que el presidente Pedro Castillo es una persona humilde.

“El presidente Castillo, lo veo que es una persona humilde, pero el premier viene con altanerías y amenazas a la población y a los políticos y eso es inaceptable . Hay varios casos de ministros ahí (en el Gabinete) y es necesario un cambio”, dijo la parlamentaria a RPP.

El primer ministro había aseverado que plantearían cuestión de confianza ante eventuales interpelaciones del Congreso o censuras a ministros.

“Si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos . En este momento, no tenemos tomada ninguna decisión, porque esto no es juego; o sea, si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa”, afirmó el último sábado.

Padre de Bellido lo defiende

Ricardo Bellido, padre del primer ministro, sostuvo que siente alegría por su hijo, pero también preocupación por las vinculaciones que “le quieren armar” con los grupos terroristas que hicieron daño al país entre los años 80 y 90.

“Para mí y para para toda mi familia es una alegría que haya llegado al cargo. Pero también me preocupa porque en Lima a mi hijo le dicen directo que es ‘terruco’. Él siempre ha vivido aquí desde niño, estudió aquí, luego acabó la universidad. Yo sé que debe ser por envidia”, señaló su progenitor a Inpecable TV.

