El titular del Ministerio del Interior, Juan Carrasco, se pronunció luego de conocerse que un agente de seguridad del Estado estaría custodiando al secretario general y fundador del partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Carrasco descartó que tanto su cartera, como la Policía Nacional del Perú (PNP), haya autorizado custodiar “a personas que no son autoridades”, como el caso de Cerrón, quien no es funcionario público.

Además, mencionó que, tras conocer el reportaje difundido en Latina este domingo, desde el Mininter ya se ordenó a que se hagan las investigaciones “para sancionar a los responsables”.

“ Desde el Ministerio del interior y la Policía Nacional del Perú no hay ninguna disposición de darle protección policial a personas que no son autoridades . He ordenado que se realicen inmediatamente las investigaciones para sancionar severamente a los responsables que infringen las normas y directivas PNP”, escribió.

Juan Carrasco negó que la PNP le esté dando protección a Vladimir Cerrón.

De acuerdo a la investigación del citado medio, el policía en actividad Carlos Wilfredo Zarate Villalobos ha estado resguardando a Vladimir Cerrón en lugar de estar protegiendo al gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, como está asignado.

Por otro lado, según contó el general Roger Arista Perea, jefe de la VI Macro Regional Policial Junín, el suboficial brigadier Carlos Zarate está asignado desde el 1 de enero de 2019 a la seguridad personal del actual gobernador regional de aquella región.

No obstante, Latina mostró que el mencionado agente resguarda y acompaña a Cerrón, sentenciado por corrupción, a pesar de que este último no es funcionario público.

Además, según la investigación, Zárate es hombre de confianza de Cerrón y ambos tienen una estrecha relación amical , que viene desde tiempo atrás, pues los dos son parte de la promoción del colegio Santa Isabel de Huancayo. De hecho, aparecen en fotografías de reuniones de promoción.

