El congresista de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que no claudicarán en su afán por interpelar y censurar ministros uno por uno, como ya lo ha mencionado en varias oportunidades.

En ese sentido, el también vocero de aquella agrupación política, aseguró estar seguro de contar con el apoyo de las dos bancadas que no dieron la confianza al gabinete ministerial presidido por Guido Bellido, Fuerza Popular y Avanza País.

“ Tenemos a dos bancadas que han votado con nosotros. Estoy seguro que van a votar por la censura e interpelación . Habrá que buscar más votos conscientes dentro del Congreso”, indicó en diálogo con Canal N.

“No nos vamos a detener por una amenaza de un poder del Estado a otro. Vamos a conseguir los votos necesarios para la moción de censura, de no conseguirlo, procedemos a la interpelación”, agregó.

Al ser consultado sobre qué harán si no consiguen los votos, Montoya sostuvo que seguirán luchando, siguiendo sus convicciones. Al respecto, deslizó que el apoyo de Acción Popular y Alianza para el Progreso en el voto de confianza fue producto de una negociación.

“El 3 de agosto le dijimos que tenía que retirar a 6 ministros y le dijimos que seguiríamos presionando. Hemos llegado al voto de confianza, mantuvimos nuestra postura y, al minuto siguiente, dijimos que íbamos a empezar con las interpelaciones y censuras ”, puntualizó.

“Seguiremos luchando hasta el final. Nuestra tarea es recomponer la política en el Perú, no pactar bajo la mesa como ha sucedido y es claro. Ellos no han conseguido un triunfo, negociar con dos bancadas para que voten por ellos no es un triunfo”, añadió.

