Guido Bellido sobre cuestión de confianza: “Nos obligarían si son obstruccionistas”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, llegó hasta la provincia de Chumbivilcas para presidir una mesa de diálogo en torno al Corredor Minero del Sur. En declaraciones a la prensa, se animó a comentar sobre las intenciones de grupos parlamentarios de oposición de censurar a algunos ministros.

“Es su derecho, pero el Congreso actúa en consenso y creemos que hay bancadas que apuestan por la gobernabilidad. Ellos siempre han tenido el poder y los pueblos no hemos interpelado uno por uno , entonces no tienen por qué desesperarse, más bien deben tener la tolerancia y la comprensión de la situación. Nosotros no venimos a malograr la fiesta de nadie, sino a trabajar por nuestro país”, aseguró.

“Muro de contención, ¿Contra qué? ¿Contra los pueblos profundos? Tienen que entender que están en un país democrático, donde las mayorías mandan y las minorías, por más que estén en contra, se sujetan. Por primera vez, en 200 años, el pueblo es mayoría”, agregó.

Sobre la posibilidad de aplicar la cuestión de confianza ante repetitivos pedidos de interpelación o censura, Bellido no descartó esta opción por encontrarse debidamente incluida en la Constitución.

“ Nos obligarían a ello, no porque nosotros queremos . Nos obligarían a pedir la cuestión de confianza uno, dos o tres veces porque está en la Constitución. La Constitución no está de adorno y ahí dice que si hay una actitud obstruccionista, entonces pides la confianza , si continúan, pides la confianza, si continúan ya el país tomará decisiones”, replicó para luego despedirse con un certero: “Nosotros no estamos contra ellos (los congresistas), que nos permitan trabajar”.

